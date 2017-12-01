Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19631
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 21:28
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19631 для инсайдеров кольца Fast.
Другие обновления для инсайдеров
ARM64 VHDX доступен для скачивания
Еще в феврале c Build 19559 Microsoft добавила возможность установки Hyper-V на устройства ARM64, такие как Surface Pro X, под управлением редакций Windows 10 Enterprise или Pro. Сегодня компания предлагает ARM64 VHDX для Windows 10 Insider Preview Build 19624, чтобы инсайдеры могли запускать Windows 10 в качестве гостевой ОС в Hyper-V. Вы можете скачать VHDX здесь. Забегая вперёд, Microsoft будет регулярно выпускать обновленные версии VHDX для новых сборок Insider Preview.
Примечание: Hyper-V на устройствах Windows 10 ARM64 работает только в Windows 10 Insider Preview Builds 19559 и выше. Вложенная виртуализация не поддерживается.
Общие изменения и улучшения
• Microsoft обновила конфигурацию Windows Hello, чтобы убедиться, что она хорошо работает с камерами с длиной волны 940 nm;
• Файлы Windows Sandbox WSB теперь не чувствительны к регистру;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой конфигурация IIS устанавливалась по умолчанию после установки новой сборки;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к тому, что нажатие клавиши не выводило устройство из connected standby в определенных сценариях;
• Исправлена проблема, которая влияла Мы исправила на надежность Remote Desktop;
Известные проблемы
• Microsoft исследует проблему, из-за которой некоторые устройства, загружающиеся из хранилища eMMC, могут столкнуться с bugcheck при выходе из спящего режима;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);
• Microsoft исследует сообщения о том, что миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображаются последовательно (отображается пустая область);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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