Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19635
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:09
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19635 для инсайдеров кольца Fast.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой апострофы в диалоговом окне «Местоположение недоступно», диалоговом окне «Монтировать файл» и в тексте параметров папки в File Explorer отображались некорректно;
• Исправлена проблема, из-за которой функция Рабочая или школьная учетная запись> Разрешить Windows Search предоставлять… могла быть неожиданно отключена в приложении Параметры;
• Исправлена проблема, из-за которой сотовые данные не работали на некоторых устройствах;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к сбою приложения Настройки при изменении ориентации или разрешения экрана;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры видели большое количество критических событий «Служба помощника по совместимости программ перестала работать» в Reliability Monitor;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к постоянному мерцанию дисплея на некоторых устройствах;
• Исправлена проблема с камерой на некоторых устройствах, показывающих неожиданные артефакты;
Известные проблемы
• Microsoft исследует проблему, из-за которой некоторые устройства, загружающиеся из хранилища eMMC, могут столкнуться с bugcheck при выходе из спящего режима;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);
• Microsoft исследует сообщения о том, что миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображаются последовательно (отображается пустая область);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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