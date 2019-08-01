Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19635


Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19635

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19635 для инсайдеров кольца Fast.

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой апострофы в диалоговом окне «Местоположение недоступно», диалоговом окне «Монтировать файл» и в тексте параметров папки в File Explorer отображались некорректно;
• Исправлена проблема, из-за которой функция Рабочая или школьная учетная запись> Разрешить Windows Search предоставлять… могла быть неожиданно отключена в приложении Параметры;
• Исправлена проблема, из-за которой сотовые данные не работали на некоторых устройствах;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к сбою приложения Настройки при изменении ориентации или разрешения экрана;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры видели большое количество критических событий «Служба помощника по совместимости программ перестала работать» в Reliability Monitor;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к постоянному мерцанию дисплея на некоторых устройствах;
• Исправлена проблема с камерой на некоторых устройствах, показывающих неожиданные артефакты;

Известные проблемы

• Microsoft исследует проблему, из-за которой некоторые устройства, загружающиеся из хранилища eMMC, могут столкнуться с bugcheck при выходе из спящего режима;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);
• Microsoft исследует сообщения о том, что миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображаются последовательно (отображается пустая область);
Илья Источник:
blogs.windows.com
  • 0
Похожие новости
Инсайдеры Office могут установить сборку 12105.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12105.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12126.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 16.0.12013.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12119.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12119.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12112.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 11907
+0  
Комментариев: 39434
+1  
Пользователей: 10013