Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19635

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19635 для инсайдеров кольца Fast.• Исправлена проблема, из-за которой апострофы в диалоговом окне «Местоположение недоступно», диалоговом окне «Монтировать файл» и в тексте параметров папки в File Explorer отображались некорректно;• Исправлена проблема, из-за которой функция Рабочая или школьная учетная запись> Разрешить Windows Search предоставлять… могла быть неожиданно отключена в приложении Параметры;• Исправлена проблема, из-за которой сотовые данные не работали на некоторых устройствах;• Исправлена проблема, которая могла приводить к сбою приложения Настройки при изменении ориентации или разрешения экрана;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры видели большое количество критических событий «Служба помощника по совместимости программ перестала работать» в Reliability Monitor;• Исправлена проблема, которая могла приводить к постоянному мерцанию дисплея на некоторых устройствах;• Исправлена проблема с камерой на некоторых устройствах, показывающих неожиданные артефакты;• Microsoft исследует проблему, из-за которой некоторые устройства, загружающиеся из хранилища eMMC, могут столкнуться с bugcheck при выходе из спящего режима;• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);• Microsoft исследует сообщения о том, что миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображаются последовательно (отображается пустая область);