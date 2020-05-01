Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19640

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19640 для инсайдеров кольца Fast.• Основываясь на обратной связи, если ваша папка «Загрузки» синхронизирована с облачным провайдером, Microsoft отключает опцию, чтобы функция Storage Sense автоматически очищала вашу папку «Загрузки» в цикле;• Microsoft обновила логику входа в систему, поэтому, если ваш компьютер настроен так, что вам нужно вводить имя пользователя при входе в систему, случайный запуск имени пользователя с пробелом больше не приведет к ошибке;• Microsoft исследует проблему, из-за которой некоторые устройства, загружающиеся из хранилища eMMC, могут столкнуться с bugcheck при выходе из спящего режима;• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);• Microsoft исследует сообщения о том, что миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображаются последовательно (отображается пустая область);