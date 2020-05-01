Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19640
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 20:41
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19640 для инсайдеров кольца Fast.
Общие изменения и улучшения
• Основываясь на обратной связи, если ваша папка «Загрузки» синхронизирована с облачным провайдером, Microsoft отключает опцию, чтобы функция Storage Sense автоматически очищала вашу папку «Загрузки» в цикле;
• Microsoft обновила логику входа в систему, поэтому, если ваш компьютер настроен так, что вам нужно вводить имя пользователя при входе в систему, случайный запуск имени пользователя с пробелом больше не приведет к ошибке;
Известные проблемы
• Microsoft исследует проблему, из-за которой некоторые устройства, загружающиеся из хранилища eMMC, могут столкнуться с bugcheck при выходе из спящего режима;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);
• Microsoft исследует сообщения о том, что миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображаются последовательно (отображается пустая область);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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