Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19645

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19645 для инсайдеров кольца Fast.Функциональность управления аудио, анонсированная в апреле, теперь доступна широкой публике. Эта функция позволяет управлять музыкальными и аудиоприложениями из приложения «Ваш телефон». Теперь вы можете получать доступ к аудиоприложениям, которые воспроизводятся на вашем телефоне, и управлять ими непосредственно в приложении, без необходимости разделять ваше внимание между устройствами или нарушать рабочий процесс. Ваши аудиодорожки будут синхронизированы между вашим телефоном и ПК, и вы можете переключаться между несколькими источниками, используя выпадающий список в плеере.Пожалуйста, убедитесь, что у вас установлены последние версии Your Phone Companion и Your Phone, чтобы попробовать эту функцию.• Microsoft изменила модель обслуживания ядра Linux внутри дистрибутива Windows Subsystem for Linux 2. Эта сборка включает это изменение для удаления ядра Linux из образа Windows, и вместо этого его нужно обслуживать через Центр обновления Microsoft, точно так же, как сегодня на вашем компьютере устанавливаются и обновляются драйвера сторонних производителей (например, драйвера для графики или тачпада). Для получения полной информации, пожалуйста, прочитайте этот пост в блоге Windows Command Line, а информацию о версии ядра смотрите на странице документации ядра здесь • Поддержка Nested Virtualization на процессорах AMD теперь доступна. В раннем релизе Microsoft рекомендует прочитать этот пост в блоге для получения подробной информации о том, какие платформы в настоящее время работают, а также о том, как включить эту функцию;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства, загружающиеся из хранилища eMMC, могли столкнуться с bugcheck при выходе из спящего режима;• Исправлено несколько проблем IME Japanese and Chinese, которые влияли на переключение режимов IME в приложениях и в области уведомлений Windows;• Исправлена проблема, из-за которой миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображались последовательно (отображалась пустая область);• Исправлена проблема, из-за которой панель ввода рукописного текста не отображалась в некоторых текстовых полях после нажатия пером;• Исправлена проблема, когда изменение размера привязанного приложения в режиме планшета сворачивало приложение на панель задач, а не регулировало размер приложения;• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой Windows Hello Setup, если распознавание лиц уже было настроено, и вы выбирали кнопку «Улучшить распознавание»;• Исправлена проблема для некоторых пользователей, когда ваш компьютер не распознал бы её, когда вы вставили смарт-карту (журнал событий, показывающий ошибку 621);• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);