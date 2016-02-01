Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19645
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:16
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19645 для инсайдеров кольца Fast.
Другие обновления для инсайдеров
Функция управления аудио в приложении «Ваш телефон» теперь доступна для широкой публики
Функциональность управления аудио, анонсированная в апреле, теперь доступна широкой публике. Эта функция позволяет управлять музыкальными и аудиоприложениями из приложения «Ваш телефон». Теперь вы можете получать доступ к аудиоприложениям, которые воспроизводятся на вашем телефоне, и управлять ими непосредственно в приложении, без необходимости разделять ваше внимание между устройствами или нарушать рабочий процесс. Ваши аудиодорожки будут синхронизированы между вашим телефоном и ПК, и вы можете переключаться между несколькими источниками, используя выпадающий список в плеере.
Пожалуйста, убедитесь, что у вас установлены последние версии Your Phone Companion и Your Phone, чтобы попробовать эту функцию.
Общие изменения и улучшения
• Microsoft изменила модель обслуживания ядра Linux внутри дистрибутива Windows Subsystem for Linux 2. Эта сборка включает это изменение для удаления ядра Linux из образа Windows, и вместо этого его нужно обслуживать через Центр обновления Microsoft, точно так же, как сегодня на вашем компьютере устанавливаются и обновляются драйвера сторонних производителей (например, драйвера для графики или тачпада). Для получения полной информации, пожалуйста, прочитайте этот пост в блоге Windows Command Line, а информацию о версии ядра смотрите на странице документации ядра здесь;
• Поддержка Nested Virtualization на процессорах AMD теперь доступна. В раннем релизе Microsoft рекомендует прочитать этот пост в блоге для получения подробной информации о том, какие платформы в настоящее время работают, а также о том, как включить эту функцию;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства, загружающиеся из хранилища eMMC, могли столкнуться с bugcheck при выходе из спящего режима;
• Исправлено несколько проблем IME Japanese and Chinese, которые влияли на переключение режимов IME в приложениях и в области уведомлений Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображались последовательно (отображалась пустая область);
• Исправлена проблема, из-за которой панель ввода рукописного текста не отображалась в некоторых текстовых полях после нажатия пером;
• Исправлена проблема, когда изменение размера привязанного приложения в режиме планшета сворачивало приложение на панель задач, а не регулировало размер приложения;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой Windows Hello Setup, если распознавание лиц уже было настроено, и вы выбирали кнопку «Улучшить распознавание»;
• Исправлена проблема для некоторых пользователей, когда ваш компьютер не распознал бы её, когда вы вставили смарт-карту (журнал событий, показывающий ошибку 621);
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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