Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20150
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 23:58
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20150 для инсайдеров в Dev Channel (кольцо Fast). Начиная со сборки, Microsoft вернулась к выпуску сборок из ветки RS_PRERELEASE.
Что нового в сборке 20150
Три новых функции Windows Subsystem for Linux (WSL): вычисление на GPU, установка WSL и обновление WSL
Эта сборка содержит три новых захватывающих функции WSL. Первая — это вычисление на GPU: функция, которая позволяет вашим двоичным файлам Linux использовать ваш GPU, что позволяет выполнять больше процессов машинного обучения и обработки данных непосредственно в WSL. Во-вторых, компания добавила новую команду: `wsl –install`, которая позволяет устанавливать WSL всего одной командой. Наконец, компания добавила команду `wsl –update`, которая дает вам возможность легко управлять версией ядра Linux, используемой в дистрибутивах WSL 2. Чтобы просмотреть сводку этих анонсов, прочтите этот пост в блоге командной строки Windows, а подробные сведения о вычислениях на GPU в WSL - в этом посте блога для разработчиков Windows.
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Другие обновления для инсайдеров
Обновление картографических данных в приложении «Карты»
Ранее в этом месяце команда Bing Maps объявила, что начала постепенно внедрять новые данные базовой карты TomTom для Bing Maps и продуктов первой компании Microsoft. Ранее в этом месяце команда Bing Maps объявила о том, что начала постепенно развертывать новые базовые данные карт TomTom в Bing Maps и продукты первой партии Microsoft. В рамках этого процесса компания постепенно обновляем приложение «Карты» для инсайдеров Windows в Dev Channel (кольцо Fast), чтобы использовать новые картографические данные от TomTom. Microsoft просит инсайдеров отправлять отзывы о любых проблемах, которые они видят в результате этого изменения, непосредственно из приложения «Карты», выбрав «Предложить изменение» в правом нижнем углу приложения.
Общие изменения и улучшения
• На этой неделе Microsoft начинает развертывать новое окно поиска на страницах настроек приложений по умолчанию. В рамках этого компания проделала некоторую работу по улучшению производительности окна поиска;
• Новый Korean IME теперь снова доступен для использования инсайдерами;
• Основываясь на отзывах, Microsoft обновляет текст страницы Настройки> Конфиденциальность> Местоположение, чтобы уточнить, что иконка, отображаемая при использовании вашего местоположения, будет отображаться на панели задач;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой окна Visual Studio не всегда принимали клики;
• Исправлена проблема, из-за которой в разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображалась сломанная иконка (просто прямоугольник);
• Исправлена проблема, из-за которой, если вы приостанавливали Центр обновления Windows во время загрузки новой сборки, а затем закрывали приложение Настройки, при повторном открытии приложения Настройки страница Центра обновления Windows могла показаться пустой;
• Исправлена проблема, из-за которой обновления, сделанные при редактировании сетей VPN в приложении Настройки, могли не сохраняться;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Копировать» в меню Настройки> Сеть и Интернет> Статус> Свойства фактически не копировала содержимое в буфер обмена;
• Исправлена проблема, из-за которой количество использования данных в «Сеть и Интернет» приложения Настройки не отображалось правильно на японском языке, если использование данных было меньше 1 МБ;
• Исправлена сбой, который некоторые инсайдеры испытывали при открытии раздела «Звук» в приложении Настройки;
• Исправлена проблема, из-за которой положение окна «Оптимизация дисков» не сохранялось на высоте;
• Исправлена опечатка в групповой политике в Конфигурация пользователя> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Проводник> Не перемещать удаляемые файлы в корзину;
• Исправлена проблема, из-за которой на экранной клавиатуре больше не отображались текстовые прогнозы;
• Исправлена проблема, из-за которой при двойном щелчке файла OneDrive в проводнике неожиданно отображалось уведомление: «Windows Defender SmartScreen загружается из OneDrive»;
• Исправлена проблема, из-за которой Resource Monitor мог отображать загрузку процессора более чем на 100 процентов;
• Исправлена проблема, из-за которой qaa-Latn мог неожиданно появиться в вашем списке клавиатур после обновления;
• Исправлена проблема, из-за которой при нескольких способах ввода неверный ввод пароля на экране входа в систему приводил к тому, что клавиатура возвращалась к методу ввода по умолчанию (если это не тот способ, которым вы вводили);
• Исправлена проблема, из-за которой метка пробела на сенсорной клавиатуре исчезала при нажатии на нее при использовании ввода Japanese curve-flick в режиме abc;
• Исправлена проблема, из-за которой ваш браузер не запускался на переднем плане после выбора веб-ссылки из другого приложения;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что функция «Поиск» не принимала введенные данные;
• Исправлена проблема, из-за которой при закреплении в Пуск на плитке приложения Windows Security отсутствовала иконка, если плитка была среднего размера;
• Microsoft сделала несколько обновлений для улучшения производительности приложения Windows Security, если есть большое количество обнаружений;
• Исправлено несколько проблем, которые могли привести ваш ПК к bugchecking;
Известные проблемы
• Microsoft работает над исправление проблемы, которая приводит к сбою некоторых систем с bugcheck HYPERVISOR_ERROR;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft известно о проблеме, из-за которой приложение «Блокнот» может не открывать файлы, которые были автоматически сохранены во время обновления ПК (или перезагрузки, если это включено в приложении Настройки). Документы можно восстановить из %localappdata%\Notepad;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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