Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20152
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:34
- Просмотров: 131
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20152 для инсайдеров в Dev Channel (кольцо Fast).
Исправления
• Исправлена проблема, которая могла привести к неожиданному удалению Блокнота после сброса вашего компьютера. Если это на вас повлияло, вы можете переустановить Блокнот через Дополнительные возможности в приложении Настройки;
• Исправлена проблема, из-за которой в диалоговом окне «Windows требуется место для продолжения» можно было выбрать «Продолжить», но кнопка «Продолжить» не отображалась;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка Центра обновления Windows неожиданно не появлялась в области уведомлений панели задач, когда обновление было готово к перезагрузке;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что IME печатал так, как будто он был включен, когда он фактически был выключен, и касание индикатора режима IME на панели задач не изменяло режим;
Известные проблемы
• Microsoft работает над исправление проблемы, которая приводит к сбою некоторых систем с bugcheck HYPERVISOR_ERROR;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft известно о проблеме, из-за которой приложение «Блокнот» может не открывать файлы, которые были автоматически сохранены при перезагрузке компьютера (если этот параметр включен в приложении Настройки). Документы можно восстановить из %localappdata%\Notepad;
• Некоторые инсайдеры могут испытывать ошибку и откат при попытке обновить эту сборку, если к вашему устройству подключен контроллер Xbox. Вы можете увидеть код ошибки 0xc1900101 в Windows Update History. Чтобы обойти эту проблему, отключите или отсоедините контроллер Xbox для успешного обновления. (Обратите внимание, что повторное подключение контроллера после обновления приведет к bugcheck;)
• Начиная с последней сборки, некоторые игры и приложения могут получить сбой при запуске или не устанавливаться. Microsoft определила основную причину и работает над решением проблемы в будущей сборке;
Microsoft исследует сообщения о том, что экран становится тусклее после обновления до предыдущей сборки;
• Microsoft знает о проблеме, из-за которой диспетчер задач сообщает об использовании процессора с частотой 0.00 ГГц на вкладке «Производительность»;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой при использовании функции «Сбросить этот ПК» всегда отображается ошибка «Возникла проблема при сбросе этого ПК» при запуске из приложения Настройки;
• Чтобы обойти эту проблему, используйте Особые варианты загрузки (Windows RE) для запуска функции «Сбросить этот ПК»;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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