Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20152

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20152 для инсайдеров в Dev Channel (кольцо Fast).• Исправлена проблема, которая могла привести к неожиданному удалению Блокнота после сброса вашего компьютера. Если это на вас повлияло, вы можете переустановить Блокнот через Дополнительные возможности в приложении Настройки;• Исправлена проблема, из-за которой в диалоговом окне «Windows требуется место для продолжения» можно было выбрать «Продолжить», но кнопка «Продолжить» не отображалась;• Исправлена проблема, из-за которой иконка Центра обновления Windows неожиданно не появлялась в области уведомлений панели задач, когда обновление было готово к перезагрузке;• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что IME печатал так, как будто он был включен, когда он фактически был выключен, и касание индикатора режима IME на панели задач не изменяло режим;• Microsoft работает над исправление проблемы, которая приводит к сбою некоторых систем с bugcheck HYPERVISOR_ERROR;• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft известно о проблеме, из-за которой приложение «Блокнот» может не открывать файлы, которые были автоматически сохранены при перезагрузке компьютера (если этот параметр включен в приложении Настройки). Документы можно восстановить из %localappdata%\Notepad;• Некоторые инсайдеры могут испытывать ошибку и откат при попытке обновить эту сборку, если к вашему устройству подключен контроллер Xbox. Вы можете увидеть код ошибки 0xc1900101 в Windows Update History. Чтобы обойти эту проблему, отключите или отсоедините контроллер Xbox для успешного обновления. (Обратите внимание, что повторное подключение контроллера после обновления приведет к bugcheck;)• Начиная с последней сборки, некоторые игры и приложения могут получить сбой при запуске или не устанавливаться. Microsoft определила основную причину и работает над решением проблемы в будущей сборке;Microsoft исследует сообщения о том, что экран становится тусклее после обновления до предыдущей сборки;• Microsoft знает о проблеме, из-за которой диспетчер задач сообщает об использовании процессора с частотой 0.00 ГГц на вкладке «Производительность»;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой при использовании функции «Сбросить этот ПК» всегда отображается ошибка «Возникла проблема при сбросе этого ПК» при запуске из приложения Настройки;• Чтобы обойти эту проблему, используйте Особые варианты загрузки (Windows RE) для запуска функции «Сбросить этот ПК»;