Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20170
-
- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:52
- Просмотров: 81
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20170 для инсайдеров в Dev Channel.
Обратите внимание: инсайдерам Windows с ПК, имеющими процессоры AMD, эта сборка сегодня не будет предложена из-за ошибки, влияющей на общее удобство использования этих ПК. Эта проблема должна быть исправлена в следующей сборке.
Что нового в сборке 20170
Улучшение опыта раздела «Звук» в приложении Настройки
На прошлой неделе Microsoft упомянула, что планируем перенести больше возможностей панели управления в приложение Настройки, и вот еще одна – компания обновила Настройки > Система > Звук > Управление звуковыми устройствами, чтобы теперь вы знали, какое устройство используется по умолчанию, а если нет, то можете установить его в качестве устройства по умолчанию или устройства связи по умолчанию.
Microsoft также обновила микшер громкости, чтобы включить ссылку на настройки звука для каждого приложения, которые вы можете использовать для перенаправления конечных точек звука для каждого приложения.
В этой области еще много работы - следите за обновлениями!
Другие обновления для инсайдеров
Весь новый Microsoft Launcher v6 теперь развертывается для широкой публики
Microsoft рады объявить о выпуске Microsoft Launcher v6 (скачать здесь!) Для широкой публики. Этот лаунчер построен на новой кодовой базе, позволяющей компании предоставить вам множество новых функций – таких как персонализированные новости, ландшафтный режим, настраиваемые иконки приложений, обои с поддержкой Bing, темная тема и многочисленные улучшения производительности, такие как скорость загрузки, низкое использование памяти, оптимизация батареи и плавная анимация. Загрузите новый лаунчер, чтобы опробовать его, и используйте кнопку обратной связи в приложении, чтобы сообщить Microsoft, что вы думаете.
Новые функции:
• Персонализированные новости: Оставайтесь в курсе. Персонализированная новостная лента обновляется в течение дня с самыми популярными новостями, что позволяет всегда быть в курсе того, что вам нужно;
• Ландшафтный режим: Microsoft Launcher поддерживает вертикальную и горизонтальную ориентацию, чтобы улучшить ваши предпочтения при просмотре;
• Кастомные иконки: Придайте своему телефону неповторимый внешний вид с помощью кастомных пакетов иконок и адаптивных иконок;
• Красивые обои: Наслаждайтесь свежими новыми обоями от Bing каждый день или выбирайте собственные фотографии;
• Темная тема: Уменьшите нагрузку на глаза при использовании телефона ночью или в условиях низкой освещенности. Эта функция совместима с настройками темного режима по умолчанию на Android;
• Улучшена производительность: Microsoft Launcher теперь загружается быстрее, использует меньше памяти, более эффективно расходует заряд батареи и предлагает плавную анимацию;
Новая иконка приложения:
Требования для Microsoft Launcher:
• Телефон с поддержкой Android версии 7.0 или выше;
• Вы должны загрузить Microsoft Launcher из Google Play Store. Загрузка Microsoft Launcher заменит лаунчер по умолчанию. Microsoft Launcher не копирует домашний экран ПК пользователя на телефоне Android. Пользователи по-прежнему должны покупать и/или загружать новые приложения из Google Play;
Известные проблемы:
• Нативные навигационные жесты Android 10 могут работать не для всех производителей и моделей телефонов;
• Системная темная тема поддерживается на устройствах с Android 8.0 и выше;
• Установка сторонних лаунчеров по умолчанию поддерживается только на некоторых OEM-устройствах;
• После обновления до версии 6 могут возникнуть проблемы с синхронизацией заметок;
• Значки уведомлений, возможно, потребуется снова включить после обновления v6;
Это постепенное развертывание для широкой публики, поэтому вы не сможете загрузить его сразу.
Если вы столкнулись с какими-либо проблемами или хотите сообщить об ошибках, отправьте их в Настройки> Справка и обратная связь> Сообщить об ошибке или через ярлык Feedback на главном экране.
Для получения дополнительных вопросов вы можете обратиться к Microsoft Launcher FAQs.
Улучшение поиска из панели задач в Windows 10
Недавно Microsoft представила два улучшения для панели поиска в Windows, которые еще проще находят то, что вам нужно.
Нажмите «Поиск» на панели задач или нажмите клавишу Windows + S, чтобы просмотреть обновленный дизайн домашней страницы поиска. Новый макет из двух колонок обеспечивает удобство чтения, а также быстрый доступ к быстрому поиску, где вы можете увидеть местную погоду, главные новости и более полезную информацию. Чтобы найти другие веб-результаты или перейти непосредственно на веб-сайт, просто введите текст в строке поиска, как обычно.
Новый макет доступен на рынках, которые обеспечивают быстрый поиск, в том числе в США, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексике, Испании и Великобритании.
Кроме того, панель поиска Windows теперь поддерживает веб-поиск для голландскоязычных клиентов в Нидерландах. Пользователи со своим регионом Windows, установленным на Нидерланды, и языком, установленным на голландский, теперь могут осуществлять поиск в Интернете из своей панели поиска без использования браузера. Ранее функция была ограничена англоязычными пользователями в регионе.
Microsoft приветствует ваши отзывы об этих обновлениях. Вы можете поделиться своими комментариями, нажав кнопку обратной связи на главной странице поиска.
Примечание: Это развертывание на стороне сервера, которое будет доступно тем, кто работает под управлением Windows 10 версии 1809 и до последней сборки Dev Channel.
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Изменения и улучшения
• В рамках постоянных усилий по обновлению иконографии в Windows инсайдеры заметят, что Microsoft вводит новую иконку приложения Настройки в этой сборке. Новая иконка приложения Настройки отлично смотрится в меню Пуск с тематическими плитками, представленными в сборке 20161!;
• Хотя Microsoft работает над повышением надежности, компания временно отключает возможность Блокнота сохранять открытые окна при перезагрузках и обновлениях;
• Экспериментальная реализация Transport Layer Security (TLS) 1.3 включена по умолчанию, начиная с Insider Preview Build 20170. В IIS/HTTP.SYS по умолчанию включен TLS 1.3. Вызывающие SSPI могут использовать TLS 1.3, передавая новую крипто-гибкую структуру SCH_CREDENTIALS при вызове AcquireCredentialsHanlde. Вызывающие SSPI, использующие TLS 1.3, должны убедиться, что их код правильно обрабатывает SEC_I_RENEGOTIATE;
Исправления
• Исправлена проблема, которая приводила к мерцанию при изменении размера некоторых приложений, когда они были закреплены бок о бок в режиме планшета;
• Исправлена проблема при использовании IME, когда нажатие левой кнопки мыши приводило к зависанию ввода;
• Исправлена проблема, из-за которой ползунок основного уровня громкости в разделе «Звук» приложения Настройки не работал после удаления и повторного сопряжения некоторых Bluetooth-устройств;
• Исправлено условие гонки, в результате которого уведомления об обновлении не появлялись или появлялись несколько раз подряд;
• Исправлена проблема, из–за которой набор текста не работал на некоторых клавиатурах в предыдущей сборке. Microsoft благодарит вас за терпение, пока она исследовала проблему;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что клавиши-модификаторы, такие как Shift и CTRL, иногда выпадали при подключении к удаленному рабочему столу;
• Исправлена проблема, при которой у небольшого количества инсайдеров возникла проблема, из-за которой меню Пуск не запускалось в предыдущей сборке;
• Исправлена проблема, которая увеличивала время, необходимое для выхода из системы для некоторых инсайдеров в последних нескольких сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры обнаружили, что их экраны стали тусклее после обновления до последних нескольких сборок;
Известные проблемы
• Microsoft работаем над решением проблемы, из-за которой некоторые игры Microsoft Store, защищенные с помощью Easy Anti-Cheat, могут не запуститься;
• Microsoft работает над исправление проблемы, которая приводит к сбою некоторых систем с HYPERVISOR_ERROR bugcheck;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft знает о проблеме, из-за которой диспетчер задач сообщает об использовании процессора с частотой 0.00 ГГц на вкладке «Производительность»;
• Microsoft работает над точной настройкой анимации плиток в меню Пуск, чтобы избежать вспышек цвета;
• Microsoft исследует сообщения о том, что сон не работает для некоторых инсайдеров;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 12102
+0Комментариев: 39437
+2Пользователей: 10027