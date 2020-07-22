Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20175
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 23:04
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20175 для инсайдеров в Dev Channel.
Обратите внимание: Insider Preview Build 20161 и ниже истекает 31 июля. Чтобы избежать попадания в этот срок действия, пожалуйста, обновитесь до Insider Preview Build 20170 или новее.
Что нового в сборке 20175
Улучшение закрепленных сайтов в Microsoft Edge
Ранее в этом месяце Microsoft анонсировала ALT + TAB между приложениями и сайтами, первое из новых улучшений производительности, появившихся в Microsoft Edge на Windows 10. Сегодня Microsoft анонсирует еще одну функцию, над которой она работает, чтобы повысить эффективность работы в Интернете: быстрый доступ к вкладкам для ваших закрепленных сайтов. Щелкнув закрепленный сайт на панели задач, вы увидите все открытые вкладки для этого сайта в любом из окон Microsoft Edge, как вы ожидаете от любого приложения с несколькими открытыми окнами. Пожалуйста, сообщите Microsoft свое мнение!
Нажмите на изображение для демонстрации
Эта функция в настоящее время развертывается для подмножества инсайдеров и требует Microsoft Edge Insider Build 85.0.561.0 или выше (Canary или Dev Channel).
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку это ранняя предварительная версия, существующие сайты на панели задач не будут испытывать это новое поведение, пока вы не удалите и не закрепите их повторно.
Вы можете узнать более подробную информацию здесь.
Представление Reset-AppxPackage
В течение некоторого времени вы могли сбрасывать свои UWP-приложения в приложении Настройки – с сегодняшней сборкой Microsoft теперь предоставляет эту возможность и через PowerShell. Для этого вам понадобится имя пакета appx, поэтому использование команды может выглядеть так:
>> Get-AppxPackage *calculator* | Reset-AppxPackage
Преимущество включения этого с помощью PowerShell состоит в том, что при необходимости вы теперь сможете запускать команды сброса для некоторых компонентов системы, которые в настоящее время не перечислены в качестве доступных для сброса в приложении Настройки, например, меню Пуск.
Обратите внимание на природу этой команды, если вы решите ее выполнить, она вернет вам опыт работы по умолчанию, и вы потеряете данные связанного приложения.
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Другие обновления для инсайдеров
Больше новых иконок:
В рамках постоянных усилий по обновлению иконок в Windows, инсайдеры заметят, что Microsoft начали развертывать новые иконки для Sticky Notes и приложения Snip & Sketch через обновления из Microsoft Store. Как и с новой иконкой приложения Настройки в последней сборке, эти новые иконки отлично смотрятся в меню Пуск с тематическими плитками, представленными в сборке 20161!
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Исправления
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою некоторых систем с HYPERVISOR_ERROR bugcheck;
• Исправлена проблема, из-за которой плитки иногда неожиданно мигали в меню Пуск при анимации;
• Исправлена проблема, из-за которой опция установки Alt + Tab для «Windows Only» не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения могли неожиданно отображать черный цвет при просмотре под лупой с большим увеличением;
• Исправлена проблема, которая могла привести к некоторому заиканию во время игры;
• Исправлена проблема, которая приводила к тому, что диктор не работал с сенсорным управлением при касании элемента XAML;
• Исправлена проблема, из-за которой функция «Поиск» не закрывалась после выбора некоторых элементов в результатах поиска;
• Исправлена проблема, которая приводила к мерцанию при входе в систему;
• Исправлена проблема, которая приводила к неправильному отображению шрифтов в некоторых приложениях в последних двух сборках;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою приложения Настройки, если оно было открыто, но свернуто на страницу Центра обновления Windows, а затем вы переходили на другую страницу настроек, щелкнув URI;
• Исправлена проблема, при которой щелчок по ссылке «О системе» приводил к появлению пустого и не закрываемого экземпляра панели управления;
Известные проблемы
• Microsoft работаем над решением проблемы, из-за которой некоторые игры Microsoft Store, защищенные с помощью Easy Anti-Cheat, могут не запуститься;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Если вы столкнулись с проблемой, когда при нажатии пробела во время использования Korean IME в Edge и Chrome последний символ был удален, это было исправлено в Chromium как часть ошибки 1099125. Microsoft удалит это из известных проблем в следующей сборке;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда кнопки Свернуть/ Развернуть/ Закрыть застряли в исходном положении после изменения размера UWP-приложения. Если вы переместите окно приложения, позиция должна обновиться;
• Microsoft исследует сообщения о том, о том, что новый опыт панели задач, описанный выше, не работает для некоторых закрепленных сайтов;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, при которой иногда действие «Закрыть все окна» на панели задач закрывает не все открытые вкладки;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над решением проблемы, из-за которой закрепленные сайты не отображают все открытые вкладки для домена. В то же время, вы можете исправить это, закрепив домашнюю страницу сайта, а не определенную страницу (например, закрепите microsoft.com, а не microsoft.com/windows);
• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда Alt + Tab на вкладке браузера иногда перемещает ранее активную вкладку браузера в переднюю часть списка Alt + Tab;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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