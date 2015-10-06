Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.421 (20H2)
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 23:21
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.421 (KB4568831) для инсайдеров в Beta Channel.
Что нового в сборке 19042.421
Тематические плитки в меню Пуск
Microsoft обновляет меню Пуск с более обтекаемым дизайном, который удаляет сплошные цветные шильдики позади логотипов в списке приложений и применяет однородный, частично прозрачный фон к плиткам. Этот дизайн создает прекрасную сцену для ваших приложений, особенно иконки Fluent Design для Office и Microsoft Edge, а также переработанные иконки для встроенных приложений, таких как Калькулятор, Почта и Календарь, которые Microsoft начала развертывать в начале этого года.
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Этот усовершенствованный дизайн меню Пуск отлично смотрится как в темной, так и в светлой темах, но если вы ищете всплеск цвета, сначала обязательно включите темную тему Windows, а затем установите флажок «Отображать цвет элементов на следующих поверхностях» для «В меню Пуск, на панели задач и в центре уведомлений» в Настройки> Персонализация> Цвет, чтобы элегантно применить акцентный цвет к рамке меню Пуск и плиткам.
ALT + TAB между приложениями и сайтами
Вы многозадачны? У Microsoft есть для интересные новости для вас! Начиная с этой сборки, все вкладки, открытые в Microsoft Edge, начнут появляться в Alt + TAB, а не только в активном окне браузера. Microsoft вносит это изменение, чтобы вы могли быстро вернуться к тому, что вы делали — где бы вы это ни делали.
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Если вы предпочитаете меньше вкладок или классический интерфейс Alt + TAB, Microsoft добавила для вас некоторые настройки в Настройки> Система> Многозадачность. Вы можете настроить Alt + Tab так, чтобы отображались только последние три или пять вкладок, или выбрать полное отключение этой функции.
Эта функции требует сборку Microsoft Edge Canary или Dev (версия 83.0.475.0 или выше).
Улучшение закрепленных сайтов в Microsoft Edge
У Microsoft есть еще одна новая функция, над которой она работает, чтобы повысить эффективность работы в Интернете: быстрый доступ к вкладкам для ваших закрепленных сайтов. Щелкнув закрепленный сайт на панели задач, вы увидите все открытые вкладки для этого сайта в любом из окон Microsoft Edge, как вы ожидаете от любого приложения с несколькими открытыми окнами.
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Эта функция требует Microsoft Edge Insider Build 85.0.561.0 или выше (Canary или Dev Channel).
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку это ранняя предварительная версия, существующие сайты на панели задач не будут испытывать это новое поведение, пока вы не удалите и не закрепите их повторно.
Более персонализированная панель задач для новых пользователей
Microsoft хочет помочь клиентам получить максимальную отдачу от своих ПК с самого первого дня, и это начинается с предоставления более чистого, более персонализированного, готового к работе опыта, чтобы предоставить вам нужный контент и меньше беспорядка. Это предоставляет гибкую облачную инфраструктуру для тестирования приема клиентами содержимого панели задач по умолчанию и адаптации этих макетов на основе сигнала пользователя и устройства.
Microsoft будет оценивать эффективность отдельных свойств по умолчанию, отслеживать диагностические данные и отзывы пользователей, чтобы оценить прием аудитории. Используя эту информацию, Microsoft настроит макеты по умолчанию, чтобы минимизировать беспорядок и восприятие вредоносного ПО.
Обратите внимание, что этот опыт ограничен созданием новой учетной записи или сценариев первого входа. Microsoft не будет использовать программируемую панель задач для изменения макета панели задач в существующих учетных записях.
Улучшение опыта уведомлений
Microsoft вносит некоторые изменения, чтобы улучшить работу с уведомлениями в Windows 10.
Во-первых, узнайте, откуда взялся ваш тост, проверив логотип приложения в верхней части. Закончили с уведомлением? Выберите «X» в правом верхнем углу, чтобы быстро удалить и двигаться дальше по жизни.
И во-вторых, Microsoft по умолчанию отключает уведомления и сводный тост фокусировки внимания, поэтому компания больше не будет сообщать пользователям, что фокусировка внимания была включена с помощью автоматического правила через уведомление. Это может быть изменено обратно к предыдущему поведению с помощью приложения Настройки.
Приложение Настройки стало ещё лучше
Microsoft продолжает работать над переносом функций из Панели управления в приложение Настройки. В рамках этой постоянной работы компания переносит информацию, найденную на странице «Система» панели управления, на страницу «О системе» приложения Настройки в Настройки> Система> О системе. Ссылки, которые откроют страницу «Система» в панели управления, теперь направят вас в раздел «О системе» в приложении Настройки. Microsoft также вносит новые улучшения, такие как копирование информации о вашем устройстве и оптимизация отображаемой информации о безопасности. И не беспокойтесь — если вы ищете более продвинутые элементы управления, которые находились на странице «Система» в панели управления, вы все равно можете получить к ним доступ с современной страницы «О системе», если они вам нужны!
Будут и другие улучшения, которые еще больше приблизят приложение Настройки к панели управления. Если вы полагаетесь на настройки, которые существуют только в панели управления сегодня, пожалуйста, оставьте отзыв и сообщите компании, что это за настройки.
Улучшение работы режима планшета для устройств 2-в-1
Ранее, когда вы отсоединяли клавиатуру на устройстве 2-в-1, появлялось тост-уведомление, спрашивающее, хотите ли вы переключиться в режим планшета. Если вы выбирали «Да», то вы бы переключались в режим планшета. Если вы выберете «Нет», то это давало вам новый опыт позы планшета, представленный в May 2020 Update (или просто рабочий стол в более ранних версиях Windows 10). Microsoft продолжает обновлять этот опыт, изменив значение по умолчанию, так что это тост-уведомление больше не появляется, а переключает вас непосредственно в новый опыт режима планшета, с некоторыми улучшениями для сенсорного управления. Вы можете изменить этот параметр, выбрав Настройки> Система> Режим планшета. Некоторые пользователи, возможно, уже видели это изменение на устройствах Surface.
И чтобы устранить путаницу с некоторыми пользователями, зависшими в режиме планшета на несенсорных устройствах, Microsoft удаляет быстрое действие режима планшета на несенсорных устройствах.
Кроме того, включена новая логика, чтобы позволить пользователям загружаться в соответствующем режиме в соответствии с режимом, в котором они были в последний раз, и независимо от того, подключена клавиатура или нет.
Улучшения Modern Device Management (MDM)
Новая политика управления современными устройствами (MDM) для локальных пользователей и групп позволяет администратору вносить детальные изменения в локальную группу на управляемом устройстве в соответствии с тем, что было доступно для устройств, управляемых с помощью предварительной групповой политики (GP).
Изменения, улучшения и исправления
• Исправлена проблема, из-за которой сообщения об ошибках отображались на английском языке США (en-US), а не на выбранном вами языке, отличном от английского. Это происходило, когда вы устанавливали не английский языковой пакет перед установкой последнего накопительного обновления;
• Исправлено всплывающее уведомление, которое появлялось при перезагрузке при обновлении с Windows 10 версии 2004;
• Исправлена проблема, из-за которой исчезали неанглийские строки, что могло повлиять на текст на плитках меню Пуск;
• Исправлена проблема, которая не позволяла использовать функции общего доступа в Microsoft Office. Это происходило, когда включен условный доступ;
• Исправлена проблема, которая возникала, когда стороннее приложение загружало скрытые вкладки в Internet Options;
• Исправлена проблема в режиме Microsoft Edge IE, которая возникала при открытии нескольких документов с сайта SharePoint;
• Исправлена проблема в режиме Microsoft Edge IE, которая возникала при просмотре с помощью якорных ссылок;
• Исправлена проблема с вставкой смешанного содержимого изображений и текста из Microsoft Word в Internet Explorer;
• Исправлена проблема, из-за которой браузеры Microsoft могли неправильно обходить прокси-сервера;
• Исправлена проблема в службе Windows Push Notification (WNS), которая не позволяет выбирать интерфейс виртуальной частной сети (VPN) для исходящих подключений. В результате, при использовании принудительного туннелирования терялась связь со службой WNS;
• Исправлена проблема, из-за которой лупа могла перестать работать в Microsoft Excel в некоторых сценариях. В результате, приложение Microsoft Excel также могло перестать работать;
• Исправлена проблема, которая не позволяла вам установить некоторые msi-приложения. Это происходило, когда устройство управлялось групповой политикой, которая перенаправляла папку AppData в сетевую папку;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое с высоким динамическим диапазоном (HDR) 4K могло быть темнее, чем ожидалось, при настройке некоторых систем, не поддерживающих HDR, для потоковой передачи HDR;
• Исправлена проблема, из-за которой новые дочерние окна мерцали и отображались в виде белых квадратов на серверных устройствах, настроенных для резкого визуального контраста;
• Исправлена проблема, из-за которой страница приложения Настройки неожиданно закрывалась, что препятствовало правильной настройке приложений по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой все открытые приложения Universal Windows Platform (UWP) неожиданно закрывались. Это происходило, когда их установщик вызывал диспетчер перезапуска, чтобы перезапустить проводник (explorer.exe);
• Исправлена проблема, из-за которой приложения Windows 8.1 не проецировались на дополнительный дисплей, когда эти приложения использовали API-интерфейс StartProjectingAsync;
• Исправлена проблема, которая препятствовала работе функций семейной безопасности, таких как ограничения по времени и отчеты об активности, на устройствах ARM64;
• Исправлена проблема с предварительным просмотром MSG-файлов в проводнике, когда установлена 64-разрядная версия Microsoft Outlook;
• Исправлена проблема, которая приводила к ошибке остановки KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139) при выходе Windows из режима сна и включении некоторых Bluetooth-гарнитур;
• Исправлена проблема, которая могла помешать некоторым утилитам сброса драйвера дисплея правильно переустановить этот же драйвер в системе;
• Исправлена проблема с надежностью в WDF01000.sys;
• Исправлена проблема, которая приводила к утечкам памяти, когда приложение вызывало функцию CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle (). Утечка памяти восстанавливалась при закрытии приложения;
• Улучшена поддержка путей к файлам, не относящимся к ASCII, для Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR);
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые ПК не могли автоматически переходить в спящий режим при определенных обстоятельствах из-за Microsoft Defender ATP Auto IR;
• Исправлена проблема, которая мешала некоторым ПК успешно запускать Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management;
• Исправлена проблема, которая не позволяла Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) применять исключения файлов в некоторых случаях, что приводило к проблемам совместимости приложений;
• Исправлена проблема в Microsoft Defender ATP, из-за которой некоторые ПК не сообщали об установленных приложениях в Threat & Vulnerability Management;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою автоматического исследования в Microsoft Defender ATP;
• Улучшает способность Microsoft Defender ATP идентифицировать действия по внедрению вредоносного кода;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не могли печатать на сетевых принтерах;
• Исправлена проблема, из-за которой принтер мог быть скрытым устройством в диспетчере устройств после перезагрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой консоль управления печатью могла отображать ошибки сценария при включении опции Extended View;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою печати в определенных сценариях;
• Исправлена проблема, которая могла препятствовать подключению устройства Windows 10 к Интернету при использовании LTE-модема беспроводной глобальной сети (WWAN). Однако индикатор состояния сетевого подключения (NCSI) в области уведомлений мог по-прежнему указывать на то, что вы подключены к Интернету;
• Исправлена проблема, которая могла препятствовать подключению к Интернету на некоторых сотовых модемах после обновления до Windows 10 версии 2004;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения телефонии теряли первые четыре цифры;
• Исправлена проблема с битовыми картами четности в памяти, которые моли вызывать проблемы с целостностью данных на Parity Storage Spaces;
• Исправлена проблема, которая препятствовала созданию пула хранения с помощью Manage Storage Spaces в панели управления;
• Исправлена проблема, которая могла привести к прекращению работы процесса Microsoft Remote Assistance (msra.exe), когда пользователь получал помощь во время сессии работы компьютера. Ошибка 0xc0000005 или 0xc0000409;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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