Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.421 (20H2)

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Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.421 (KB4568831) для инсайдеров в Beta Channel.Microsoft обновляет меню Пуск с более обтекаемым дизайном, который удаляет сплошные цветные шильдики позади логотипов в списке приложений и применяет однородный, частично прозрачный фон к плиткам. Этот дизайн создает прекрасную сцену для ваших приложений, особенно иконки Fluent Design для Office и Microsoft Edge, а также переработанные иконки для встроенных приложений, таких как Калькулятор, Почта и Календарь, которые Microsoft начала развертывать в начале этого года.Этот усовершенствованный дизайн меню Пуск отлично смотрится как в темной, так и в светлой темах, но если вы ищете всплеск цвета, сначала обязательно включите темную тему Windows, а затем установите флажок «Отображать цвет элементов на следующих поверхностях» для «В меню Пуск, на панели задач и в центре уведомлений» в Настройки> Персонализация> Цвет, чтобы элегантно применить акцентный цвет к рамке меню Пуск и плиткам.Вы многозадачны? У Microsoft есть для интересные новости для вас! Начиная с этой сборки, все вкладки, открытые в Microsoft Edge, начнут появляться в Alt + TAB, а не только в активном окне браузера. Microsoft вносит это изменение, чтобы вы могли быстро вернуться к тому, что вы делали — где бы вы это ни делали.Если вы предпочитаете меньше вкладок или классический интерфейс Alt + TAB, Microsoft добавила для вас некоторые настройки в Настройки> Система> Многозадачность. Вы можете настроить Alt + Tab так, чтобы отображались только последние три или пять вкладок, или выбрать полное отключение этой функции.У Microsoft есть еще одна новая функция, над которой она работает, чтобы повысить эффективность работы в Интернете: быстрый доступ к вкладкам для ваших закрепленных сайтов. Щелкнув закрепленный сайт на панели задач, вы увидите все открытые вкладки для этого сайта в любом из окон Microsoft Edge, как вы ожидаете от любого приложения с несколькими открытыми окнами.Microsoft хочет помочь клиентам получить максимальную отдачу от своих ПК с самого первого дня, и это начинается с предоставления более чистого, более персонализированного, готового к работе опыта, чтобы предоставить вам нужный контент и меньше беспорядка. Это предоставляет гибкую облачную инфраструктуру для тестирования приема клиентами содержимого панели задач по умолчанию и адаптации этих макетов на основе сигнала пользователя и устройства.Microsoft будет оценивать эффективность отдельных свойств по умолчанию, отслеживать диагностические данные и отзывы пользователей, чтобы оценить прием аудитории. Используя эту информацию, Microsoft настроит макеты по умолчанию, чтобы минимизировать беспорядок и восприятие вредоносного ПО.Microsoft вносит некоторые изменения, чтобы улучшить работу с уведомлениями в Windows 10.Во-первых, узнайте, откуда взялся ваш тост, проверив логотип приложения в верхней части. Закончили с уведомлением? Выберите «X» в правом верхнем углу, чтобы быстро удалить и двигаться дальше по жизни.И во-вторых, Microsoft по умолчанию отключает уведомления и сводный тост фокусировки внимания, поэтому компания больше не будет сообщать пользователям, что фокусировка внимания была включена с помощью автоматического правила через уведомление. Это может быть изменено обратно к предыдущему поведению с помощью приложения Настройки.Microsoft продолжает работать над переносом функций из Панели управления в приложение Настройки. В рамках этой постоянной работы компания переносит информацию, найденную на странице «Система» панели управления, на страницу «О системе» приложения Настройки в Настройки> Система> О системе. Ссылки, которые откроют страницу «Система» в панели управления, теперь направят вас в раздел «О системе» в приложении Настройки. Microsoft также вносит новые улучшения, такие как копирование информации о вашем устройстве и оптимизация отображаемой информации о безопасности. И не беспокойтесь — если вы ищете более продвинутые элементы управления, которые находились на странице «Система» в панели управления, вы все равно можете получить к ним доступ с современной страницы «О системе», если они вам нужны!Будут и другие улучшения, которые еще больше приблизят приложение Настройки к панели управления. Если вы полагаетесь на настройки, которые существуют только в панели управления сегодня, пожалуйста, оставьте отзыв и сообщите компании, что это за настройки.Ранее, когда вы отсоединяли клавиатуру на устройстве 2-в-1, появлялось тост-уведомление, спрашивающее, хотите ли вы переключиться в режим планшета. Если вы выбирали «Да», то вы бы переключались в режим планшета. Если вы выберете «Нет», то это давало вам новый опыт позы планшета, представленный в May 2020 Update (или просто рабочий стол в более ранних версиях Windows 10). Microsoft продолжает обновлять этот опыт, изменив значение по умолчанию, так что это тост-уведомление больше не появляется, а переключает вас непосредственно в новый опыт режима планшета, с некоторыми улучшениями для сенсорного управления. Вы можете изменить этот параметр, выбрав Настройки> Система> Режим планшета. Некоторые пользователи, возможно, уже видели это изменение на устройствах Surface.И чтобы устранить путаницу с некоторыми пользователями, зависшими в режиме планшета на несенсорных устройствах, Microsoft удаляет быстрое действие режима планшета на несенсорных устройствах.Кроме того, включена новая логика, чтобы позволить пользователям загружаться в соответствующем режиме в соответствии с режимом, в котором они были в последний раз, и независимо от того, подключена клавиатура или нет.Новая политика управления современными устройствами (MDM) для локальных пользователей и групп позволяет администратору вносить детальные изменения в локальную группу на управляемом устройстве в соответствии с тем, что было доступно для устройств, управляемых с помощью предварительной групповой политики (GP).• Исправлена проблема, из-за которой сообщения об ошибках отображались на английском языке США (en-US), а не на выбранном вами языке, отличном от английского. Это происходило, когда вы устанавливали не английский языковой пакет перед установкой последнего накопительного обновления;• Исправлено всплывающее уведомление, которое появлялось при перезагрузке при обновлении с Windows 10 версии 2004;• Исправлена проблема, из-за которой исчезали неанглийские строки, что могло повлиять на текст на плитках меню Пуск;• Исправлена проблема, которая не позволяла использовать функции общего доступа в Microsoft Office. Это происходило, когда включен условный доступ;• Исправлена проблема, которая возникала, когда стороннее приложение загружало скрытые вкладки в Internet Options;• Исправлена проблема в режиме Microsoft Edge IE, которая возникала при открытии нескольких документов с сайта SharePoint;• Исправлена проблема в режиме Microsoft Edge IE, которая возникала при просмотре с помощью якорных ссылок;• Исправлена проблема с вставкой смешанного содержимого изображений и текста из Microsoft Word в Internet Explorer;• Исправлена проблема, из-за которой браузеры Microsoft могли неправильно обходить прокси-сервера;• Исправлена проблема в службе Windows Push Notification (WNS), которая не позволяет выбирать интерфейс виртуальной частной сети (VPN) для исходящих подключений. В результате, при использовании принудительного туннелирования терялась связь со службой WNS;• Исправлена проблема, из-за которой лупа могла перестать работать в Microsoft Excel в некоторых сценариях. В результате, приложение Microsoft Excel также могло перестать работать;• Исправлена проблема, которая не позволяла вам установить некоторые msi-приложения. Это происходило, когда устройство управлялось групповой политикой, которая перенаправляла папку AppData в сетевую папку;• Исправлена проблема, из-за которой содержимое с высоким динамическим диапазоном (HDR) 4K могло быть темнее, чем ожидалось, при настройке некоторых систем, не поддерживающих HDR, для потоковой передачи HDR;• Исправлена проблема, из-за которой новые дочерние окна мерцали и отображались в виде белых квадратов на серверных устройствах, настроенных для резкого визуального контраста;• Исправлена проблема, из-за которой страница приложения Настройки неожиданно закрывалась, что препятствовало правильной настройке приложений по умолчанию;• Исправлена проблема, из-за которой все открытые приложения Universal Windows Platform (UWP) неожиданно закрывались. Это происходило, когда их установщик вызывал диспетчер перезапуска, чтобы перезапустить проводник (explorer.exe);• Исправлена проблема, из-за которой приложения Windows 8.1 не проецировались на дополнительный дисплей, когда эти приложения использовали API-интерфейс StartProjectingAsync;• Исправлена проблема, которая препятствовала работе функций семейной безопасности, таких как ограничения по времени и отчеты об активности, на устройствах ARM64;• Исправлена проблема с предварительным просмотром MSG-файлов в проводнике, когда установлена 64-разрядная версия Microsoft Outlook;• Исправлена проблема, которая приводила к ошибке остановки KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139) при выходе Windows из режима сна и включении некоторых Bluetooth-гарнитур;• Исправлена проблема, которая могла помешать некоторым утилитам сброса драйвера дисплея правильно переустановить этот же драйвер в системе;• Исправлена проблема с надежностью в WDF01000.sys;• Исправлена проблема, которая приводила к утечкам памяти, когда приложение вызывало функцию CryptCATAdminCalcHashFromFileHandle (). Утечка памяти восстанавливалась при закрытии приложения;• Улучшена поддержка путей к файлам, не относящимся к ASCII, для Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR);• Исправлена проблема, из-за которой некоторые ПК не могли автоматически переходить в спящий режим при определенных обстоятельствах из-за Microsoft Defender ATP Auto IR;• Исправлена проблема, которая мешала некоторым ПК успешно запускать Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management;• Исправлена проблема, которая не позволяла Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) применять исключения файлов в некоторых случаях, что приводило к проблемам совместимости приложений;• Исправлена проблема в Microsoft Defender ATP, из-за которой некоторые ПК не сообщали об установленных приложениях в Threat & Vulnerability Management;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою автоматического исследования в Microsoft Defender ATP;• Улучшает способность Microsoft Defender ATP идентифицировать действия по внедрению вредоносного кода;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не могли печатать на сетевых принтерах;• Исправлена проблема, из-за которой принтер мог быть скрытым устройством в диспетчере устройств после перезагрузки;• Исправлена проблема, из-за которой консоль управления печатью могла отображать ошибки сценария при включении опции Extended View;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою печати в определенных сценариях;• Исправлена проблема, которая могла препятствовать подключению устройства Windows 10 к Интернету при использовании LTE-модема беспроводной глобальной сети (WWAN). Однако индикатор состояния сетевого подключения (NCSI) в области уведомлений мог по-прежнему указывать на то, что вы подключены к Интернету;• Исправлена проблема, которая могла препятствовать подключению к Интернету на некоторых сотовых модемах после обновления до Windows 10 версии 2004;• Исправлена проблема, из-за которой приложения телефонии теряли первые четыре цифры;• Исправлена проблема с битовыми картами четности в памяти, которые моли вызывать проблемы с целостностью данных на Parity Storage Spaces;• Исправлена проблема, которая препятствовала созданию пула хранения с помощью Manage Storage Spaces в панели управления;• Исправлена проблема, которая могла привести к прекращению работы процесса Microsoft Remote Assistance (msra.exe), когда пользователь получал помощь во время сессии работы компьютера. Ошибка 0xc0000005 или 0xc0000409;