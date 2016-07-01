Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20180
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:40
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20180 для инсайдеров в Dev Channel.
Обратите внимание: Insider Preview Build 20161 и ниже истекает 31 июля. Чтобы избежать попадания в этот срок действия, пожалуйста, обновитесь до Insider Preview Build 20170 или новее.
Что нового в сборке 20180
Microsoft включает большинство новых функций, упомянутых 1 июля в сборке 20161, в том числе тематические плитки в меню Пуск. Новая возможность закрепленных сайтов, упомянутая в сборке 20175 на прошлой неделе, по-прежнему доступна только для подмножества инсайдеров.
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Изменения и улучшения
• Основываясь на отзывах, Microsoft меняет логику положения планшета для устройств 2-в-1, чтобы теперь она применялась только при использовании одного экрана;
• Основываясь на отзывах, Microsoft обновляет иконку новой папки в списке «Все приложения» в меню Пуск, чтобы она была немного меньше и лучше соответствовала размеру других иконок;
• Microsoft обновила поле поиска на страницах настроек приложений по умолчанию, чтобы улучшить производительность;
Исправления
• Исправлена проблема в последней сборке, когда лупа не следовала за курсором в предыдущей сборке, когда масштабирование превышало 100%;
• Исправлена проблема, из-за которой диспетчер задач не отображал имя издателя для UWP-приложений;
• Исправлена проблема при использовании Pinyin IME, когда нажатие клавиши «/» на клавиатуре не давало нужный символ при использовании режима полной ширины;
• Microsoft исправила пару проблем, которые могли привести к сбоям при использовании Alt + Tab для переключения на вкладки браузера;
Известные проблемы
• Microsoft работаем над решением проблемы, из-за которой некоторые игры Microsoft Store, защищенные с помощью Easy Anti-Cheat, могут не запуститься;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда кнопки Свернуть/ Развернуть/ Закрыть застряли в исходном положении после изменения размера UWP-приложения. Если вы переместите окно приложения, позиция должна обновиться;
• Microsoft исследует сообщения о том, о том, что новый опыт панели задач, описанный выше, не работает для некоторых закрепленных сайтов;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, при которой иногда действие «Закрыть все окна» на панели задач закрывает не все открытые вкладки;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над решением проблемы, из-за которой закрепленные сайты не отображают все открытые вкладки для домена. В то же время, вы можете исправить это, закрепив домашнюю страницу сайта, а не определенную страницу (например, закрепите microsoft.com, а не microsoft.com/windows);
• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда Alt + Tab на вкладке браузера иногда перемещает ранее активную вкладку браузера в переднюю часть списка Alt + Tab;
• Открытие дистрибутива WSL 1 может привести к ошибке: «Операция ввода-вывода была прервана либо из-за выхода потока, либо из-за запроса приложения». Пожалуйста, ознакомьтесь с этой проблемой Github для последних обновлений;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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