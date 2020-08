Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20190

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20190 для инсайдеров в Dev Channel.Microsoft знает, что не всегда ясно, что изменилось с крупным обновлением или даже как вы можете узнать и попробовать новые функции и улучшения. Это означает, что обновления могут занять много времени без реальной пользы для вас, и Microsoft хочет изменить это. Microsoft представляет новый опыт первой настройки с помощью приложения «Советы», в котором отмечены наиболее впечатляющие изменения на вашем ПК после установки крупного обновления функций Windows 10. После установки этой сборки инсайдеры увидят, что приложение «Советы» запущено, и выделит некоторые из самых последних новых функций из последних сборок Insider Preview в Dev Channel. Чтобы увидеть это на своем устройстве, убедитесь, что установлен флажок «Показать приветствие Windows» в Настройки> Система> Уведомления и действия.Этот опыт будет доступен для инсайдеров Windows в таких регионах EN, как US, UK, AU, IN и CA.Хотя это не новая функция, мы внесли значительные изменения на основе отзывов клиентов, которые улучшат работу клиентов с настройками графики в приложении Настройки. Microsoft внесла следующие улучшения:• Microsoft обновила настройки графики в приложении Настройки, чтобы пользователи могли указывать высокопроизводительный графический процессор по умолчанию;• Microsoft обновила настройки графики в приложении Настройки, чтобы пользователи могли выбирать конкретный графический процессор для каждого приложения;Если вы опытный пользователь, у которого есть несколько высокопроизводительных графических процессоров, и вы хотите указать, какой из этих графических процессоров должен использоваться для случаев использования высокой производительности, то можете сделать это, перейдя в Настройки> Система> Дисплей> Настройки графики или Настройки> Игры> Настройки графики. Это означает, что приложение, которое запрашивает высокопроизводительный графический процессор, по умолчанию будет использовать высокопроизводительный графический процессор, который вы укажете на этой странице.Теперь, если вы хотите еще больше контроля, Microsoft также добавила возможность точно указать, на каком графическом процессоре вы хотите запустить приложение, используя опцию «Конкретный графический процессор». Как вы можете видеть ниже, приложение можно настроить для работы на выбранном вами графическом процессоре.Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK . Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.Основываясь на отзывах, Microsoft обновляет новый Japanese IME для поддержки переключения между Hiragana и Katakana с помощью CTRL + CAPSLOCK и ALT + CAPSLOCK (соответственно), как это было поддержано в предыдущей версии;• Исправлена проблема, из-за которой Windows Subsystem for Linux 1 выводила: «Операция ввода-вывода была прервана либо из-за выхода потока, либо из-за запроса приложения». Пожалуйста, смотрите эту проблему Github для получения более подробной информации;• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что explorer.exe не отвечал на устройствах с поддержкой сенсорного управления после выхода из спящего режима;• Исправлена проблема с новым полем поиска на страницах настроек приложений по умолчанию, когда результаты поиска отображались поверх друг друга при удалении символов из поля поиска;• Исправлена проблема, из-за которой, если вы переключились на английскую клавиатуру с помощью WIN + Space, а затем снова переключились на Chinese Pinyin IME, набранные знаки препинания были бы китайскими, даже если был включен параметр «Использовать английские знаки препинания в китайском режиме ввода»;• Исправлена проблема, из-за которой при включении диктора могла неожиданно отображаться экранная панель ввода пин-кода, когда фокус был установлен на экран входа в систему;• Исправлена проблема, из-за которой Features on Demand (FOD) не включались с ошибкой 0x8000FFFF в последних сборках. Это также считается основной причиной для некоторых инсайдеров, обнаруживающих, что команда sfc /scannow неоднократно терпела неудачу, ссылаясь на ожидающую перезагрузку;• Исправлена проблема, которая могла привести к зависанию окна вызова (например, Microsoft Edge), если запрос проверки подлинности был выдан, а затем не взаимодействовал с ним и истекло время ожидания;• Microsoft работаем над решением проблемы, из-за которой некоторые игры Microsoft Store, защищенные с помощью Easy Anti-Cheat, могут не запуститься;• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда кнопки Свернуть/ Развернуть/ Закрыть застряли в исходном положении после изменения размера UWP-приложения. Если вы переместите окно приложения, позиция должна обновиться;• Microsoft исследует сообщения о том, что новый опыт панели задач для закрепленных сайтов не работает для некоторых сайтов;• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;• Microsoft работает над решением проблемы, из-за которой закрепленные сайты не отображают все открытые вкладки для домена. В то же время, вы можете исправить это, закрепив домашнюю страницу сайта, а не определенную страницу (например, закрепите microsoft.com, а не microsoft.com/windows);• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда Alt + Tab на вкладке браузера иногда перемещает ранее активную вкладку браузера в переднюю часть списка Alt + Tab;• Заголовки букв в меню Пуск для списка «Все приложения» имеют ненужное левое заполнение, когда для списка всех приложений было установлено значение «Скрыть»;