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Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20197

Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20197

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20197 для инсайдеров в Dev Channel.

Что нового в сборке 20197

Управление дисками теперь доступно в приложении Настройки

Microsoft упоминала, что у неё есть дополнительная работа для приложения Настройки, и вот следующий шаг – с сегодняшней сборки вы теперь сможете управлять своими дисками и томами из приложения Настройки. Это включает в себя такие задачи, как просмотр информации о диске, создание и форматирование томов, а также назначение букв дискам.

В отличие от существующей оснастки Disk Management MMC, этот современный интерфейс был построен с нуля с учетом доступности. Он также лучше интегрируется с такими функциями, как дисковые пространства и страница разбивки хранилища.

Перейдите в Настройки> Система> Память и нажмите «Управление дисками и томами», чтобы начать работу. Microsoft будет рада услышать ваши отзывы, когда вы попробуете его.



Существующая оснастка Disk Management MMC по-прежнему доступна для тех, кто в ней нуждается.

Другие обновления для инсайдеров

Теперь функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» постепенно развертывается для широкой публики

Microsoft рада сообщить, что функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон», которая была отмечена 5 августа на мероприятии Samsung Unpacked, теперь постепенно развертывается для широкой публики. Напомню, что функция «Приложения» в приложении «Ваш телефон» позволяет мгновенно получить доступ к мобильным приложениям вашего Android-телефона прямо с вашего ПК с Windows 10. Вы можете удобно закрепить свои любимые мобильные приложения на панели задач или в меню Пуск на вашем компьютере для быстрого и легкого доступа. Когда вы запускаете приложение, оно открывается в отдельном окне за пределами приложения «Ваш телефон», что позволяет вам выполнять несколько задач одновременно. Таким образом, независимо от того, нужно ли вам быстро отвечать на разговор, отвечать на ваши сообщения в социальных сетях или заказывать еду, вы можете сделать это быстро, используя большой экран вашего компьютера, клавиатуру, мышь, перо и сенсорный экран наряду с другими приложениями для ПК!

Пожалуйста, смотрите требования к функции ниже, включая список поддерживаемых телефонов, а также этот FAQ здесь, на Microsoft Answers.

Требования к функции «Приложения»:

• ПК под управлением Windows 10 October 2018 Update или новее. Однако Microsoft всегда рекомендуем обновляться до последней версии Windows 10, приложения «Ваш телефон» и Link to Windows;
• Приложение «Ваш телефон» (1.20071.88) и Link to Windows (2.0).
• Доступно на некоторых телефонах Android под управлением Android 9.0 или выше с интеграцией Link to Windows. Ознакомьтесь со списком поддерживаемых телефонов здесь;
• Телефон и компьютер должны быть в одной сети Wi-Fi;

Это постепенное развертывание, поэтому может потребоваться несколько дней на появление функции «Приложения» в приложении «Ваш телефон». Попробуйте эту функцию и продолжайте присылать ценные отзывы в приложении «Ваш телефон» в Настройки -> Отправить отзыв.

Обновления для разработчиков

Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.

Изменения и улучшения

• Microsoft обновила поведение ALT + Tab с помощью вкладок Microsoft Edge, чтобы теперь по умолчанию отображать не более 5 вкладок, а не любые последние вкладки. Если в какой-то момент вы захотите изменить это, то можете перейти в Настройки> Система> Многозадачность;
• Microsoft изучает возможность включения раздела просмотра веб-страниц в заголовок приложения Настройки, и инсайдеры могут начать видеть это;
• Забегая вперёд, только текущее активное изображение профиля будет отображаться в разделе «Ваши данные» в приложении Настройки;
• Основываясь на обратной связи, Microsoft отключает ESENT Warning Event ID 642;
• Теперь можно выбрать новый Microsoft Edge в качестве желаемого приложения в Assigned Assess;
• Microsoft обновила диктор, и теперь при использовании Microsoft Pinyin IME диктор может различать символы-кандидаты/слова, предоставляя подробную информацию о чтении;

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой заголовки букв в меню Пуск для списка «Все приложения» имели ненужное левое заполнение, когда для списка всех приложений было установлено значение «Скрыть»;
• Исправлена проблема, при которой ALT + Tab на вкладке браузера иногда перемещал ранее активную вкладку браузера в переднюю часть списка Alt + Tab;
• Исправлена проблема, из-за которой, если вы закрепляли веб-сайт на панели задач, а затем перемещали окно Microsoft Edge с открытым сайтом на другой виртуальный рабочий стол, то закрепленный сайт не показывал соответствующие открытые вкладки на этом новом рабочем столе;
• Исправлена проблема, из-за которой команда sysprep не выполнялась с ошибкой 0x80073CFA в последних нескольких сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой редактор групповой политики показывал всплывающую ошибку о WnsEndpoint_Policy в последних нескольких сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой команда PowerShell Get-Volume не распознавала тома в формате exFAT;
• Исправлена проблема, которая влияла на производительность запуска explorer.exe при загрузке и первом входе в систему;
• Исправлена проблема, из-за которой закрепленные папки проводника в меню Пуск отображались с более темным фоном, чем другие плитки в светлом режиме;
• Исправлено состояние гонки, которое могло привести к сбою страницы «Шрифты» в приложении Настройки;
• Исправлена проблема, из-за которой на страницах «Шрифты» и «Темы» в приложении Настройки отображался старый стиль иконки Microsoft Store;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что страница состояния сети в приложении Настройки могла отображать старое имя сети, а не то, к которому вы в настоящее время подключены, и не соответствовала тому, что отображалось во всплывающем окне сети;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые VPN с включенным параметром «Автоматически использовать мое имя и пароль для входа в Windows (и домен, если он есть) больше не подключались автоматически;
• Исправлена проблема, которая приводила к тому, что некоторые инсайдеры испытывали bugcheck в последних сборках, ссылаясь на hyperguard violation;
• Исправлена проблема при использовании поля поиска в проводнике, когда нажатие клавиши ввода приводило к переходу фокуса клавиатуры к разделу быстрого доступа на панели навигации, а не к результатам поиска;
• Исправлена проблема с Microsoft Pinyin IME, из-за которой ввод некоторых фраз приводил к неожиданному закрытию панели кандидатов;
• Исправлена проблема с Microsoft Pinyin IME, из-за которой при использовании стиля double pinyin, при вводе чего-то вроде «goldb;du», где первым кандидатом могло быть английское слово, преобразование не работало;
• Исправлена проблема при вводе текста с помощью Japanese IME, из-за которой иногда невозможно было вводить символоы с помощью Shift+<цифровые клавиши> в поля пароля;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою некоторых приложений при вводе неправильных комбинаций с Chinese Traditional DaYi IME;
• Исправлена проблема с Microsoft Bopomofo IME, когда он использовал события нажатия клавиши Shift, когда они приводили к действиям переключения режима IME;
• Исправлена проблема, которая могла привести к CTFMON.exe при переключении фокуса на некоторые приложения (например, Outlook) при вводе текста с помощью IME;
• Исправлена проблема, из-за которой ImmGetCompositionString не возвращал правильную строку композиции IME для текстовых полей YOMI;
• Исправлена проблема, из-за которой клавиша Windows на полной раскладке сенсорной клавиатуры не выделялась после нажатия в последних сборках;
• Исправлена проблема при использовании диктора, из-за которой режим сканирования не отключался в Microsoft Teams;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Microsoft Flight Simulator не запускалось на предыдущих двух сборках, ссылаясь на ошибку «Имя файла, имя каталога или синтаксис метки тома неверен»;

Известные проблемы

• Microsoft работаем над решением проблемы, из-за которой некоторые игры Microsoft Store, защищенные с помощью Easy Anti-Cheat, могут не запуститься;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, когда кнопки Свернуть/ Развернуть/ Закрыть застряли в исходном положении после изменения размера UWP-приложения. Если вы переместите окно приложения, позиция должна обновиться;
• Microsoft исследует сообщения о том, что новый опыт панели задач для закрепленных сайтов не работает для некоторых сайтов;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над решением проблемы, из-за которой закрепленные сайты не отображают все открытые вкладки для домена. В то же время, вы можете исправить это, закрепив домашнюю страницу сайта, а не определенную страницу (например, закрепите microsoft.com, а не microsoft.com/windows);

Илья Источник:
blogs.windows.com
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