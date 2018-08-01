Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20201
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:26
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20201 для инсайдеров в Dev Channel.
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые игры Microsoft Store, защищенные Easy Anti-Cheat, не запускались. Некоторым играм все же может потребоваться выпуск обновления, чтобы полностью решить проблему;
• Исправлена проблема, когда индикатор режима IME на панели задач указывал, что IME был включен, когда он фактически находился в отключенном состоянии;
• Исправлена проблема в последних нескольких сборках, из-за которой HDR-мониторы появлялись черными, когда HDR был включен;
• Исправлена проблема, когда кнопки Свернуть/ Развернуть/ Закрыть застревали в исходных положениях после изменения размера UWP-приложения;
• Исправлена проблема, из-за которой SetInputScope не работал, если он вызывался после инициализации приложения;
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft исследует сообщения о том, что новый опыт панели задач для закрепленных сайтов не работает для некоторых сайтов;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над решением проблемы, из-за которой закрепленные сайты не отображают все открытые вкладки для домена. В то же время, вы можете исправить это, закрепив домашнюю страницу сайта, а не определенную страницу (например, закрепите microsoft.com, а не microsoft.com/windows);
• Microsoft работает над исправлением проблем с синхронизацией приложения «Почта» с некоторыми почтовыми службами;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой документы Office могут открываться пустыми при открытии из проводника. Если вы столкнулись с этой проблемой в этой сборке или сборке 20197, файл должен отображаться правильно, если он открыт из приложения, а не из проводника;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях или отсутствии некоторых приложений Office после обновления до новой сборки;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые устройства получают bugcheck с ошибкой KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях в приложении Настройки при открытии раздела «Управление дисками и томами»;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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