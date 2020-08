Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.487 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.487 (KB4571744) для инсайдеров в Beta Channel.Это обновление, не связанное с безопасностью, включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:• Исправлена проблема с закрепленными надстройками, из-за которой приложение Microsoft Outlook перестало отвечать на запросы;• Предоставляет возможность синхронизации однонаправленного файла cookie сессии Microsoft Edge IE Mode, когда администратор настраивает файл cookie сессии;• Исправлена проблема с рендерингом PeerDist-кодированного контента в Internet Explorer и Microsoft Edge;• Исправлена проблема, которая могла препятствовать загрузке контента ActiveX;• Исправлена проблема, которая отображала черный экран для пользователей Windows Virtual Desktop (WVD) при попытке входа в систему;• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что приложения, использующие функцию переноса кастомного текста, переставали работать в некоторых сценариях;• Исправлена проблема с приложениями и плитками меню Пуск в средах инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI). Эта проблема возникала после повторного входа в среду VDI и использования Remote Desktop User Profile Disk в непостоянном пуле виртуальных рабочих столов;• Исправлена проблема, которая генерировала ошибку при печати в репозиторий документов;• Исправлена проблема, из-за которой приложения Visual Basic 6.0 (VB6) не могли использовать ListView в MSCOMCTL.OCX после обновления до Windows 10 версии 1903 и более поздних версий;• Исправлена ошибка среды выполнения, которая приводила к остановке работы VB6 при отправке дубликатов сообщений windows в WindowProc ();• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки при сбое инициализации графического адаптера;• Исправлена проблема, чтобы снизить вероятность отсутствия шрифтов;• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях пользователи не могли уменьшить размер окна;• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура закрывалась при нажатии любой клавиши;• Исправлена проблема, из-за которой нежелательная раскладка клавиатуры добавлялась по умолчанию после обновления или миграции, даже если вы уже удаляли раскладку;• Исправлена проблема, которая не позволяла приложениям закрываться, даже если программный код направлял их на закрытие;• Исправлена проблема, из-за которой попытки сделать снимок экрана окна с помощью API PrintWindow заканчивались неудачей;• Исправлена проблема с утечкой памяти в ctfmon.exe, которая возникала при обновлении приложения с редактируемым полем;• Исправлена проблема, которая обрезала потенциальный список символов (кандидатов) при вводе символов в редакторе метода ввода (IME) Simplified Chinese (Pinyin). Когда это происходило, китайские иероглифы не появлялись;• Исправлена проблема, которая препятствовала правильному распознаванию первого нажатия клавиши в DataGridView;• Исправлена проблема, из-за которой приложение, использующее msctf.dll, переставало работать, и появлялось исключение 0xc0000005 (Access violation);• Исправлена проблема с Dynamic Data Exchange (DDE), которая вызывала утечку памяти, когда несколько клиентов подключались к одному серверу;• Исправлена проблема, из-за которой интеллектуальное освещение Cortana не работало должным образом, если вы выключали устройство, когда включено быстрое выключение;• Теперь Microsoft предоставляет возможность использования Dolby Atmos для наушников и DTS Headphone: X для использования в 24-битном режиме на устройствах, поддерживающих 24-битное аудио;• Исправлена проблема, которая препятствовала использованию пользовательского словаря IME при использовании перенаправления папок с профилями пользователей;• Исправлена проблема, из-за которой приложения Microsoft Office неожиданно закрывались при использовании Korean IME;• Исправлена проблема, которая отображала неправильные свойства папки в проводнике, когда путь длиннее MAX_PATH;• Исправлена проблема с размытым экраном входа в систему;• Исправлена проблема, из-за которой Центр обновления Windows переставал отвечать на запросы при проверке наличия обновлений;• Исправлена проблема, которая не позволяла отображать правильный экран блокировки, если установлены следующие политики:• Policy «Interactive Logon: Do not require Ctrl+Alt+Del» set to «Disabled»;• HKLM\SOFRWARE\Policies\Microsoft\Windows\System;• DisableLockScreenAppNotifications = 1;• DisableLogonBackgroundImage = 1;• Исправлена проблема, из-за которой проводник переставал работать при просмотре каталогов необработанных изображений и других типов файлов;• Улучшен опыт планшета для конвертируемых или гибридных устройств в закрепленных сценариях;• Улучшен пользовательский опыт страниц регистрации Windows Hello для настройки лица и отпечатков пальцев;• Microsoft запрещает учетным записям другого арендатора входить в систему на устройстве Surface Hub;• Обновляет информацию о часовом поясе Юкон, Канада;• Исправлена ошибка остановки 0xC2 в usbccgp.sys;• Исправлена проблема, из-за которой Event Viewer Microsoft Management Console (MMC) переставала работать, когда дополнительный монитор находится над основным монитором. Появлялось исключение за пределами допустимого диапазона;• Исправлена проблема, которая препятствовала миграции типа запуска службы Windows Remote Management (WinRM);• Исправлена проблема со счетчиками производительности объектов;• Исправлена проблема, которая не позволяла параметрам Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) перемещаться, чтобы включить файлы подписей, которые используются для новых сообщений, переадресованных сообщений и ответов;• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям устанавливать ключи REG_EXPAND_SZ в некоторых автоматических сценариях;• Исправлена проблема с узлом EnhancedAppLayerSecurity в управлении современными устройствами (MDM), которая препятствовала правильному применению его настроек к клиентским устройствам;• Исправлена проблема, которая вызывала утечку памяти в процессе LsaIso.exe, когда сервер находился под большой нагрузкой при аутентификации и включена Credential Guard;• Исправлена проблема, которая могла вызвать задержку до двух минут при входе в систему или разблокировке сессии на гибридных машинах, подключенных к Azure Active Directory;• Исправлена проблема, которая мешала правильной работе подписи хэша при использовании Microsoft Platform Crypto Provider для Trusted Platform Modules (TPM). Эта проблема также могла влиять на сетевое программное обеспечение, например приложения виртуальной частной сети (VPN);• Исправлена проблема, которая продолжала отображать подсказку предыдущего имени пользователя в поле входа смарт-карты после того, как другой пользователь использовал компьютер с учетными данными домена;• Исправлена проблема, из-за которой время ожидания связи с TPM истекало и происходил сбой;• Исправлена проблема, которая иногда препятствовала AppLocker запускать приложение, правило издателя которого разрешало его запуск;• Исправлена проблема, при которой правила издателя AppLocker иногда могли препятствовать загрузке программных модулей приложениями; это могло вызвать частичный сбой приложения;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою повышения статуса сервера до контроллера домена. Это происходило, когда процесс Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) установлен как Protected Process Light (PPL);• Исправлена проблема, которая не позволяла разблокировать устройство, если вы вводили пробел перед именем пользователя при первом входе в систему на устройстве;• Исправлена проблема, из-за которой система переставала работать и генерировала код остановки 7E;• Исправлена проблема, из-за которой приложения долго открывались;• Исправляет сбои классификации, вызванные неправильным User Principal Name (UPN);• Исправлена проблема в кластерных сценариях, из-за которой дескрипторы файлов .vmcx и .vmrs становились недействительными после отработки отказа хранилища. В результате, миграция в реальном времени и другие действия по обслуживанию виртуальных машин (VM) завершались сбоем с STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR;• Исправлена проблема с нацеливанием на прерывание, которая могла привести к тому, что прерывание поступало на неправильный процессор;• Исправлена проблема, которая вызывала задержки во время завершения работы при запуске Microsoft Keyboard Filter Service;• Исправлена проблема, из-за которой компьютер запрашивал новый IP-адрес после аутентификации;• Исправлена проблема, из-за которой Background Intelligent Transfer Service (BITS) загружала данные, когда устройство находилось в сотовом режиме, без явного разрешения пользователя;• Исправлена проблема, которая препятствовала автоматическому переподключению Always On VPN (AOVPN) при возобновлении работы из режима сна или спящего режима;• Исправлена проблема, из-за которой пользовательские туннели AOVPN использовали неверный сертификат;• Исправлена проблема с AOVPN, которая возникала, когда туннели пользователей и устройств настроены для подключения к одной и той же конечной точке;• Исправлена проблема, из-за которой VPN-приложения переставали работать в некоторых случаях, когда они пытались перечислить профили VPN;• Исправлена проблема, из-за которой в диалоговом окне утилиты «Оптимизация дисков» неправильно сообщалось, что ранее оптимизированные диски необходимо снова оптимизировать;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось отключить буфер памяти хоста (HMB) при принудительном завершении работы устройства. В результате, твердотельные накопители (SSD) не удаляли содержимое HMB;• Исправлена проблема, которая не позволяла приложениям загружать обновления или открываться в некоторых сценариях;• Исправлена проблема, которая могла вызвать ошибку остановки (0xC00002E3) при запуске. Эта проблема возникала после установки некоторых обновлений Windows, выпущенных 21 апреля 2020 г. или позднее;• Исправлена проблема, которая могла вызвать ошибку остановки 7E в nfssvr.sys на серверах, на которых запущена служба Network File System (NFS);• Исправлена проблема с Server Message Block (SMB). Эта проблема неправильно регистрировала событие Microsoft-Windows-SMBClient 31013 в журнале событий Microsoft-Windows-SMBClient/Security SMB-клиента, когда SMB-сервер возвращал STATUS_USER_SESSION_DELETED. Эта проблема возникала, когда пользователи или приложения SMB-клиента открывали несколько сессии SMB, используя один и тот же набор подключений Transmission Control Protocol (TCP) на одном SMB-сервере. Эта проблема, скорее всего, возникала на серверах Remote Desktop;• Исправлена проблема, из-за которой SMB неправильно использовал исходный, кэшированный дескриптор non-Continuous Available для файла. Этот дескриптор становился недействительным после сетевой ошибки или отказа хранилища. В результате, происходил сбой приложений с такими ошибками, как STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR;• Исправлена проблема, которая вызывала потерю записанных данных, когда приложение открывало файл и записывало его в конец файла в общей папке;• Исправлена проблема с некоторыми приложениями, такими как Microsoft Excel, которая возникала при использовании Microsoft Input Method Editor (IME) для китайского и японского языков. Вы могли получить сообщение об ошибке, или приложение могло перестать отвечать на запросы или закрываться при попытке перетаскивания с помощью мыши;