Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20211
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:51
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20211 для инсайдеров в Dev Channel.
Что нового в сборке 20211
Добавление поиска на страницы приложений по умолчанию в приложении Настройки
После внесения некоторых обновлений, помогающих повысить производительность, это изменение, позволяющее выполнять поиск в списках типов файлов, протоколов и приложений при настройке значений по умолчанию, теперь развёртывается для всех инсайдеров в Dev Channel – спасибо всем, кто поделился отзывами.
Доступ к файловым системам Linux в Windows Subsystem for Linux
Эта последняя предварительная сборка для инсайдеров добавляет пользователям возможность подключать и монтировать физический диск внутри дистрибутива WSL2. Это позволяет получить доступ к файловым системам, которые изначально не поддерживаются Windows (например, ext4). Так что, если вы используете двойную загрузку с Windows и Linux и используете разные диски, теперь вы можете получить доступ к файлам Linux из Windows! Чтобы узнать больше об этой функции, прочтите этот пост в блоге командной строки Windows.
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой определенные 32-битные приложения, работающие в 64-битной ОС, не переводились должным образом на дискретный графический процессор для гибридных конфигураций;
• Исправлена проблема, из-за которой плитки в меню Пуск могли продолжать отображать индикатор выполнения «Выполняется обновление приложения» после того, как приложение уже завершило обновление;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что некоторые иконки приложений в меню Пуск появлялись неожиданно крошечными;
• Исправлена проблема на устройствах ARM64, которая приводила к сбою меню Пуск при запуске в следующий раз, когда оно было открыто после запуска определенных приложений из меню Пуск, а затем их закрытия;
• Исправлена проблема, которая могла привести к зависанию экрана блокировки;
• Исправлена проблема, которая могла привести к зависанию ShellExperienceHost.exe;
• Исправлена проблема, из-за которой изображения героев не отображались в уведомлениях (например, при создании снимка экрана с помощью WIN + Shift + S);
• Исправлена проблема из последних нескольких сборок, которая могла привести к зависанию Центра обновления Windows при загрузке обновления;
• [ДОБАВЛЕНО] Вам больше не будет предлагаться переустановить обновление .NET после каждой сборки;
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях или отсутствии некоторых приложений Office после обновления до новой сборки;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях в приложении Настройки при открытии раздела «Управление дисками и томами»;
• Microsoft работает над исправлением того, что ядро Linux не устанавливается при использовании команды wsl –install в Windows Subsystem for Linux. Для немедленного решения проблемы запустите wsl –update, чтобы получить последнюю версию ядра;
• Microsoft исследует проблему, которая затрагивает Windows Subsystem для дистрибутивов Linux 2, при которой пользователи могут получать сообщение об ошибке: «Удаленный вызов процедуры не удался» при запуске;
• Microsoft работает над проблемой, из-за которой на небольшом подмножестве устройств меню Пуск не отображается, когда обновление ожидает перезапуска, а запланированные перезапуски отменяются. Чтобы установить следующее обновление, вам нужно будет обновить и перезапустить его через страницу настроек Центра обновления Windows, иконка области уведомлений (системный трей) или уведомление о перезапуске;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые устройства испытывают KMODE_EXCEPTION bugcheck при использовании определенных технологий виртуализации;
• Microsoft исследует проблему, при которой адаптер vEthernet в Windows Subsystem для дистрибутивов Linux 2 отключается после определенного периода использования. Для получения более подробной информации, пожалуйста, следуйте этой теме Github;
• Microsoft работает над исправлением общих ошибок при использовании `wsl-install` в Windows Subsystem for Linux;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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