Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.508 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.508 (KB4571756) для инсайдеров в Beta Channel.НАПОМИНАНИЕ: Microsoft также теперь выпускает 20H2 для коммерческих клиентов в Beta Channel и Release Preview Channel для предварительной проверки, как указано в этом посте блога здесь Это обновление безопасности включает следующие улучшения качества:• Исправляет проблему с возможным повышением привилегий в windowmanagement.dll;• Исправляет проблему уязвимости безопасности с прокси-серверами пользователей и серверами интрасети на основе HTTP. После установки этого обновления серверы интрасети на основе HTTP не могут использовать прокси пользователя по умолчанию для обнаружения обновлений. Сканирование с использованием этих серверов завершится ошибкой, если у клиентов нет настроенного системного прокси. Если необходимо использовать пользовательский прокси-сервер, необходимо настроить поведение с помощью политики «Разрешить использование пользовательского прокси-сервера в качестве резервного при сбое обнаружения с помощью системного прокси-сервера». Это изменение не затрагивает клиентов, которые защищают свои серверы Windows Server Update Services (WSUS) с помощью протоколов Transport Layer Security (TLS) или Secure Sockets Layer (SSL). Чтобы получить дополнительную информацию, см. «Улучшение безопасности устройств, получающих обновления через WSUS» • Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Kernel, Windows Virtualization, Windows Storage and Filesystems и Microsoft JET Database Engine;Дополнительные сведения об устраненных уязвимостях безопасности см. в Security Update Guide