Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20215
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:01
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20215 для инсайдеров в Dev Channel.
Другие обновления для инсайдеров
Поиск в Windows 10 теперь поддерживает темную тему
Для инсайдеров, у которых установлена темная системная тема, Microsoft представляет результаты поиска в темной теме для опыта поиска Windows 10 на панели задач. Это изменение на стороне сервера развёртывается для всех инсайдеров Windows в Dev Channel. Это изменение сделает переход между меню Пуск и результатами поиска более простым для глаз теперь, когда оба поддерживают темную тему. Дайте Microsoft знать, что вы думаете!
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Исправления
• Исправлена проблема, которая могла привести к зависанию приложения Windows Security;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою приложения Windows Security при переходе на страницу исключений при большом количестве исключений;
• Исправлена проблема, из-за которой использование точки восстановления, созданной до обновления Microsoft Edge для восстановления системы, могло привести к тому, что Microsoft Edge не запускался после завершения восстановления;
• Исправлена проблема, из-за которой текстовый курсор неожиданно перемещался в начало текстового поля при вводе с Korean IME в некоторых приложениях;
• Исправлена проблема, которая влияла на надежность голосового набора;
• Исправлена проблема, когда на небольшом подмножестве устройств меню Пуск не отражало, когда обновление ожидало перезапуска, а запланированные перезапуски отменялись;
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях или отсутствии некоторых приложений Office после обновления до новой сборки;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях в приложении Настройки при открытии раздела «Управление дисками и томами»;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые устройства испытывают KMODE_EXCEPTION bugcheck при использовании определенных технологий виртуализации;
• Microsoft работает над исправлением того, что ядро Linux не устанавливается при использовании команды wsl –install в Windows Subsystem for Linux. Для немедленного решения проблемы запустите wsl –update, чтобы получить последнюю версию ядра;
• Microsoft исследует проблему, которая затрагивает Windows Subsystem для дистрибутивов Linux 2, при которой пользователи могут получать сообщение об ошибке: «Удаленный вызов процедуры не удался» при запуске;
• Microsoft исследует проблему, при которой адаптер vEthernet в Windows Subsystem для дистрибутивов Linux 2 отключается после определенного периода использования. Для получения более подробной информации, пожалуйста, следуйте этой теме Github;
• Microsoft работает над исправлением общих ошибок при использовании `wsl-install` в Windows Subsystem for Linux;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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