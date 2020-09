Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.541 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.541 (KB4577063) для инсайдеров в каналах Beta и Release Preview (Windows 10 October 2020 Update).• Исправлена проблема, при которой WSL не запускалась из-за ошибки «Элемент не найден»;• Добавляет уведомление в Internet Explorer 11, информирующее пользователей об окончании поддержки Adobe Flash в декабре 2020 года. Для получения дополнительной информации см. KB4581051 • Microsoft улучшила способность системы обнаруживать, когда режим Microsoft Edge IE перестает отвечать на запросы;• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях языковая панель не отображалась, когда пользователь входил в новую сессию. Это происходило, даже если языковая панель настроена правильно;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось распознать первый символ Восточноазиатского языка, введенный в DataGrid библиотеки Microsoft Foundation Class (MFC);• Исправлена проблема, из-за которой вы не могли повторно подключиться к ранее закрытой сессии, потому что эта сессия находилась в неустранимом состоянии;• Исправлена проблема, из-за которой игры, использующие пространственный звук, перестали работать;• Исправлена проблема, которая препятствовала удалению неактуальных пользовательских профилей, когда вы настраивали объект групповой политики (GPO) для очистки профилей;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось выбрать «Я забыл свой пин-код» в Настройки> Учетные записи> Варианты входа в локальном развертывании Windows Hello for Business;• Обновляет информацию о часовом поясе 2021 года для Фиджи;• Исправлена проблема, которая влияла на способность Microsoft System Centre Operations Manager (SCOM) отслеживать рабочую нагрузку клиента;• Исправлена проблема, которая вызывала случайные разрывы строк при перенаправлении вывода ошибок консоли PowerShell;• Исправлена проблема с созданием HTML-отчетов с помощью tracerpt;• Разрешает выполнение DeviceHealthMonitoring Cloud Service Plan (CSP) в редакциях Windows 10 Business и Windows 10 Pro;• Исправлена проблема, из-за которой содержимое в HKLM\Software\Cryptography не переносилось во время обновления функций Windows;• Исправлена проблема, которая в некоторых обстоятельствах вызывала нарушение доступа в lsass.exe, когда процесс запускался с помощью команды runas;• Исправлена проблема, при которой Windows Defender Application Control применял правила для имен семейств пакетов, которые следует только проверять;• Исправлена проблема, из-за которой отображалась ошибка, которая указывала на то, что изменение пин-кода смарт-карты не было успешным, даже если изменение пин-кода было успешным;• Исправлена проблема, из-за которой могли создаваться повторяющиеся объекты каталога Foreign Security Principal для аутентифицированных и интерактивных пользователей в разделе домена. В результате повреждались конфигурационные файлы (.cnf) для исходных объектов. Эта проблема возникала при продвижении нового контроллера домена с помощью флага CriticalReplicationOnly;• Обновляет конфигурацию распознавания лиц Windows Hello для хорошей работы с камерами с длиной волны 940 нм;• Уменьшает искажения и аберрации в головных дисплеях Windows Mixed Reality (HMD);• Гарантирует, что новые Windows Mixed Reality HMDs соответствуют минимальным требованиям спецификации и по умолчанию имеют частоту обновления 90 Гц;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки на узле Hyper-V, когда виртуальная машина (VM) выдавала определенную команду Small Computer System Interface (SCSI);• Исправлена проблема, которая могла привести к неудачным попыткам привязать сокет к общему сокету;• Исправлена проблема, которая могла препятствовать открытию приложений или вызывать другие ошибки, когда приложения использовали API Windows для проверки подключения к Интернету, а иконка сети неправильно отображала «Нет доступа к Интернету» в области уведомлений. Эта проблема возникала, если вы использовали групповую политику или конфигурацию локальной сети, чтобы отключить активное зондирование для индикатора состояния сетевого подключения (NCSI). Это также происходило, если активное зондирование не могло использовать прокси-сервер, а пассивное зондирование не могло обнаружить подключение к Интернету;• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Intune не могла синхронизироваться на устройстве с помощью поставщика услуг конфигурации (CSP) виртуальной частной сети версии 2 (VPNv2);• Microsoft приостановила загрузку и выгрузку с одноранговых узлов при обнаружении VPN-соединения;• Исправлена проблема, которая не позволяла инструментам управления Microsoft Internet Information Services (IIS), таким как IIS Manager, управлять приложением ASP.NET, которое настроило параметры cookie SameSite в web.config;• Исправлена проблема с ntdsutil.exe, которая не позволяла перемещать файлы базы данных Active Directory. Ошибка: «Не удалось переместить файл с источником и местом назначения с ошибкой 5 (Доступ запрещен)»;• Исправлена проблема, которая неправильно сообщала, что сессии Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) небезопасны в Event ID 2889. Это происходило, когда сессия LDAP аутентифицировалась и запечатывалась с помощью метода Simple Authentication and Security Layer (SASL);• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что устройства Windows 10, включающие Credential Guard, не выполняли запросы аутентификации при использовании сертификата компьютера;• Microsoft восстановила сконструированный атрибут в Active Directory и Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) для msDS-parentdistname;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою запросов к большим ключам на Ntds.dit с ошибкой «MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES». Эта проблема могла привести к тому, что пользователи видели ограниченную доступность конференц-зала, поскольку Exchange Messaging Application Programming Interface (MAPI) не мог выделить дополнительную память для запросов на собрание;• Исправлена проблема, из-за которой периодически генерировались события аудита ответчика протокола состояния онлайн-сертификатов (OSCP) (5125), чтобы указать, что запрос был отправлен в службу ответчика OCSP. Однако здесь нет ссылки на серийный номер или доменное имя (DN) отправителя запроса;• Исправлена проблема, которая выводила странные символы перед полями дня, месяца и года в выходных данных консольных команд;• Исправлена проблема, из-за которой lsass.exe переставала работать, что приводило к перезапуску системы. Эта проблема возникала, когда недопустимые данные перезапуска отправлялись с некритическим элементом управления страничным поиском;Исправлена проблема, из-за которой в некоторых сценариях не регистрировались события 4732 и 4733 для изменений членства в локальной группе домена. Это происходило при использовании элемента управления «Permissive Modify»; например, модули PowerShell Active Directory (AD) использовали этот элемент управления;• Исправлена проблема с драйвером Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems (CSVFS), который предотвращает доступ API Win32 к данным SQL Server Filestream. Это происходило, когда данные хранились на Cluster Shared Volume в экземпляре отказоустойчивого кластера SQL Server, который находился на виртуальной машине Azure;• Исправлена проблема, которая вызывала взаимную блокировку при включении автономных файлов. В результате CscEnpDereferenceEntryInternal удерживал родительские и дочерние блокировки;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою заданий дедупликации с ошибкой остановки 0x50 при вызове HsmpRecallFreeCachedExtents ();• Исправлена проблема, из-за которой приложения переставали работать, когда они использовали API общего доступа Microsoft Remote Desktop. Код исключения точки останова - 0x80000003;• Удаляет HTTP-вызов www.microsoft.com, который клиент Remote Desktop (mstsc.exe) делает при выходе из системы при использовании Remote Desktop Gateway;• Исправляет проблему с оценкой состояния совместимости экосистемы Windows, чтобы обеспечить совместимость приложений и устройств для всех обновлений Windows;• Добавляет поддержку некоторых новых контроллеров движения Windows Mixed Reality;• Исправлена проблема, из-за которой приложения, использующие Dynamic Data Exchange (DDE), переставали отвечать на запросы при попытке закрыть приложение;• Добавляет Azure Active Directory (AAD) Device Token, который отправлялся в Центр обновления Windows (WU) как часть каждого сканирования WU. WU мог использовать этот токен для запроса членства в группах, имеющих идентификатор устройства AAD;• Исправлена проблему с настройкой групповой политики «Ограничить делегирование учетных данных на удаленные серверы» с режимом «Ограничить делегирование учетных данных» на клиенте RDP. В результате, служба Terminal Server сначала пыталась использовать режим «Require Remote Credential Guard» и использовала режим «Require Restricted Admin» только в том случае, если сервер не поддерживал режим «Require Remote Credential Guard»;