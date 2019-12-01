Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20221
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:09
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20221 для инсайдеров в Dev Channel.
Что нового в сборке 20221
Представление Meet Now на панели задач Windows 10
Ранее в этом году Microsoft представила Meet Now в Skype. Meet Now позволяет легко связаться с кем угодно всего за два клика бесплатно, а каждый звонок может длиться до 24 часов. Сегодня Microsoft рада сообщить, что расширяет эту возможность в Windows 10, добавляя Meet Now прямо на панель задач. Теперь вы можете легко настроить видеовызов и мгновенно связаться с друзьями и семьей, нажав на иконку Meet Now в области уведомлений (системный трей) панели задач в Windows 10. Никаких регистраций или загрузок не требуется.
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Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь Microsoft быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность.
Другие обновления для инсайдеров
Уведомления приложения «Ваш телефон» получили новую функцию закрепления
Microsoft рада сообщить, что в приложении «Ваш телефон» появилась новая функция закрепления, интегрированная с лентой уведомлений. Благодаря закреплению уведомлений вы можете легко закрепить важные уведомления, которые будут прикреплены к верхней части вашей ленты, чтобы они были легко доступны и отличились от остальных ваших уведомлений. Чтобы опробовать эту функцию, найдите уведомление, которое вы хотите закрепить, и щелкните многоточие в меню переполнения. Там вы увидите опцию «Закрепить уведомление».
Поскольку уведомление теперь будет отображаться в верхней части вашей ленты, вам больше не нужно беспокоиться о потере уведомления, и вы можете легко получить доступ к потоку и использовать все свои любимые функции, такие как встроенный ответ. Когда вам больше не нужен этот поток уведомлений, вы можете просто открепить его, нажав на иконку открепления.
Это постепенное развертывание, поэтому может потребоваться несколько дней на появление этой функции в приложении «Ваш телефон». Попробуйте эту функцию и продолжайте предоставлять свои ценные отзывы в Настройки> Справка и обратная связь> Отправить отзыв.
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Изменения и улучшения
• Как могли заметить некоторые инсайдеры, Microsoft добавляет уведомление, чтобы вы знали, когда приложение регистрируется для запуска при запуске (Настройки> Приложения> Автозагрузка);
• Поскольку большинство запусков приложения «Люди» осуществляется непосредственно из приложений «Почта» и «Календарь» в Windows 10, приложение «Люди» больше не отображается как отдельное приложение в меню Пуск. Оно остается предустановленным приложением и может быть запущено для управления контактами с помощью кнопки в приложениях «Почта» и «Календарь»;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой новый раздел «Управление дисками и томами» в приложении Настройки не блокировал возможность изменения буквы диска системного тома;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что меню Пуск и Центр уведомлении были полностью прозрачными, когда некоторые приложения были открыты в фоновом режиме;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою при открытии меню «Питание» в меню Пуск во время работы лупы с высоким уровнем масштабирования;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что миниатюра виртуального рабочего стола в представлении задач показывала пустой рабочий стол даже после перемещения приложения на этот рабочий стол;
• Исправлена проблема при вводе с помощью IME в текстовые поля в некоторых приложениях, которая могла привести к тому, что ввод больше не принимался;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что панель кандидатов в Chinese Pinyin IME зависала на первой букве при вводе в некоторые игры;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что Центр обновления Windows зависал на «Загрузка – 0%» в течение длительного времени;
• Исправлено отображение общих ошибок при использовании wsl --install в Windows Subsystem for Linux;
• Исправлена проблема, из-за которой ядро Linux не устанавливалось при использовании wsl --install в Windows Subsystem for Linux;
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях или отсутствии некоторых приложений Office после обновления до новой сборки;
• Microsoft исследует сообщения о сбоях в приложении Настройки при открытии раздела «Управление дисками и томами»;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые устройства испытывают KMODE_EXCEPTION bugcheck при использовании определенных технологий виртуализации;
• Microsoft исследует проблему, которая затрагивает Windows Subsystem для дистрибутивов Linux 2, при которой пользователи могут получать сообщение об ошибке: «Удаленный вызов процедуры не удался» при запуске;
• Microsoft исследует проблему, при которой адаптер vEthernet в Windows Subsystem для дистрибутивов Linux 2 отключается после определенного периода использования. Для получения более подробной информации, пожалуйста, следуйте этой теме Github;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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