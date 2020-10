Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20226

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20226 для инсайдеров в Dev Channel.Попытки восстановить данные после сбоя диска - разочарование и дорогое удовольствие. Эта функция предназначена для обнаружения аппаратных сбоев в работе твердотельных накопителей NVMe и уведомления пользователей, у которых достаточно времени для принятия мер. Настоятельно рекомендуется, чтобы пользователи немедленно создавали резервную копию своих данных после получения уведомления.Нажав на уведомление или перейдя на страницу свойств диска в настройках хранилища (Настройки -> Система -> Хранилище -> Управление дисками и томами -> Свойства), вы получите дополнительную информацию.Команда приложения «Ваш телефон» рада развертыванию нового пользовательского опыты для управления связанными устройствами с помощью приложения. Microsoft рада сообщить об этой новой странице настроек, теперь вы можете связать новое устройство, удалить старое устройство и легко переключаться между активными устройствами в приложении. Microsoft также внесла визуальные улучшения в отображение списка ваших устройств. Теперь каждое устройство можно идентифицировать на отдельной карточке устройства с вашими персонально синхронизированными обоями.Этот новый пользовательский опыт будет постепенно развертываться для инсайдеров, поэтому его появление в приложении «Ваш телефон» может занять некоторое время. Попробуйте эту функцию и продолжайте предоставлять свои ценные отзывы в Настройки> Справка и обратная связь> Отправить отзыв.Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK . Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.• Microsoft начинает развертывать изменение, которое отключит синхронизацию тем. Как часть этого, вы больше не будете видеть «Тема» в качестве параметра в разделе «Синхронизация ваших параметров», а изменения, внесенные в фон, не будут синхронизироваться на разных устройствах. Если вы использовали синхронизацию тем, при настройке нового ПК или учетной записи будет однократно загружен последний сохраненный синхронизированный фон рабочего стола в %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\WallpaperBackup, если вам понадобится к нему доступ;• Спасибо за ваше терпение – после некоторых улучшений надежности Microsoft снова включает возможность для окон Блокнота, чтобы сохранять обновления и перезапуски (если в разделе «Варианты входа» приложения Настройки включена функция «Перезапустить приложения»);• Если у вас установлено PWA-приложение из Microsoft Edge, Диспетчер задач теперь корректно отобразит его в разделе «Приложения» вместо «Фоновые процессы» на вкладке «Процессы» и покажет иконку приложения, связанную с PWA-приложением;• Microsoft обновляет Проводник, поэтому если щелкнуть правой кнопкой мыши заархивированный файл OneDrive, который был настроен только на онлайн-доступ, теперь вы увидите параметр «Извлечь все», как если бы файл был доступен локально на ПК;• Microsoft обновляет новые параметры DNS в приложении Настройки, чтобы сделать статическую запись DNS обязательной при вводе статического IP-адреса и сделать шлюз необязательным полем;• Microsoft обновляет раскладку клавиатуры N'Ko так, чтобы нажатие Shift + 6 теперь вставляло ߾ (U+07FE), а нажатие Shift + 7 теперь вставляло ߿ (U+07FF);• Исправлена проблема, которая приводила к сбою приложения Настройки у некоторых инсайдеров при открытии «Управление дисками и томами»;• Исправлена проблема, которая влияла на Windows Subsystem для дистрибутивов Linux 2, когда пользователи могли получать сообщение об ошибке: «Удаленный вызов процедуры не удался» при запуске. См. эту проблему GitHub для получения более подробной информации;• Исправлена проблема, из-за которой для активации распознавания речи в разделе «Специальные возможности» в приложении Настройки неожиданно требовались разрешения администратора;• Исправлена проблема, из-за которой после отключения «Drop shadows for icon labels on the desktop» и открытия представления задач тени неожиданно появлялись снова;• Исправлена проблема, когда нажатие клавиши F7 в окне поиска проводника вызывало диалоговое окно с просьбой включить просмотр каретки;• Исправлена проблема, из-за которой функция «Фокусировка внимания» рассматривала Screensaver как полноэкранное приложение и подавляла уведомления во время работы;• Исправлена проблема, которая влияла на надежность explorer.exe для некоторых инсайдеров в последних нескольких сборках;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения в папке «Аксессуары Windows» в списке всех приложений меню Пуск неожиданно отображали имя «Аксессуары Windows», когда они были закреплены в меню Пуск в последних сборках;• Исправлена проблема, которая влияла на производительность и надежность панели задач на конвертируемых устройствах 2-в-1;• Microsoft исправила несколько проблем, которые влияли на надежность Центра уведомлений;• Microsoft исправила несколько проблем, которые влияли на надежность приложения Настройки;• Исправлена проблема, из-за которой икона приложения Настройки была неожиданно маленькой при закреплении в меню Пуск и использовании небольшого размера плитки;• Исправлена проблема в разделе «Сенсорная панель» приложения Настройки, из-за которой заголовок раздела «Касания» неожиданно отсутствовал в последних нескольких сборках;• Исправлена проблема с функцией Meet Now, которая приводила к сбою всплывающего окна, если вы нажимали клавишу Esc, когда оно было открыто;• Исправлена проблема, из-за которой, если функция Meet Now была открыта до открытия списка переходов на панели задач, то происходил сбой ShellExperienceHost;• Внесены некоторые исправления, чтобы улучшить доступность всплывающего окна Meet Now, включая обновление порядка вкладок, маркировку изображения, чтобы оно не считывалось диктором, регулировку контрастности кнопок, перемещение клавиш со стрелками между кнопками и исправление проблемы, из-за которой фокус не возвращался в предыдущее место на панели задач после нажатия клавиши Esc;• Исправлена проблема из последних нескольких сборок, которая приводила к тому, что некоторые приложения не могли быть установлены, ссылаясь на отсутствие подключения к Интернету, когда был включен IPV6;• Исправлена проблема с новыми опциями DNS в сетевых настройках, когда переключение обратно с кастомного DNS на автоматический приводило к потере подключения;• Исправлена проблема, из-за которой в последних сборках нельзя было вставить знак вопроса во всю ширину при вводе с помощью Pinyin IME;• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою Japanese IME при инициализации;• Microsoft исправила две проблемы с Bopomofo IME, которые влияли на использование клавиш Shift и Ctrl в приложениях, когда IME был активен;• Исправлена проблема с турецкой раскладкой сенсорной клавиатуры для работы одной рукой, где отсутствовали клавиши для ü и ö;• Исправлена проблема при использовании японской раскладки сенсорной клавиатуры, которая могла привести к тому, что пользовательский интерфейс пробела зависал в нажатом состоянии;• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой происходит сбой некоторых приложений Office или они отсутствуют после обновления до новой сборки;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые устройства испытывают KMODE_EXCEPTION bugcheck при использовании определенных технологий виртуализации;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые устройства испытывают DPC_WATCHDOG_VIOLATION bugcheck;• Microsoft исследует проблему, при которой адаптер vEthernet в Windows Subsystem для дистрибутивов Linux 2 отключается после определенного периода использования. Для получения более подробной информации, пожалуйста, следуйте этой теме Github • Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой после получения этой сборки некоторые пользователи получают уведомление помощника по совместимости о том, что «Microsoft Office больше не доступен». Несмотря на уведомление, Office все еще должен быть там и работать нормально;