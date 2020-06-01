Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.546 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.546 (KB4577063) для инсайдеров в каналах Beta и Release Preview (Windows 10 October 2020 Update). Это обновление включает в себя все исправления, входящие в состав 20H2 Build 19042.541, а также следующие дополнительные исправления:• Исправлена проблема, которая не позволяла устройству перейти в Modern Standby;• Исправлена проблема с надежностью в Microsoft Edge, которая возникала при открытии нескольких окон или вкладок;