Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.546 (20H2)
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:42
- Просмотров: 69
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.546 (KB4577063) для инсайдеров в каналах Beta и Release Preview (Windows 10 October 2020 Update). Это обновление включает в себя все исправления, входящие в состав 20H2 Build 19042.541, а также следующие дополнительные исправления:
• Исправлена проблема, которая не позволяла устройству перейти в Modern Standby;
• Исправлена проблема с надежностью в Microsoft Edge, которая возникала при открытии нескольких окон или вкладок;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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