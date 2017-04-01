Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20231
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:09
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20231 для инсайдеров в Dev Channel.
Что нового в сборке 20231
Улучшение релевантности начальной настройки устройства
Основываясь на отзывах, Microsoft изучает возможность добавления страницы в программу установки Windows (OOBE), чтобы лучше понять, как вы планируете использовать свое устройство, и помочь настроить его с учетом предполагаемого использования.
Это начальная волна работы над этой функцией, и инсайдеры могут заметить различные варианты, представленные в OOBE, в зависимости от того, что они выбирают, однако в настоящее время инсайдеры не заметят никаких других различий в конфигурации после выхода из OOBE. Microsoft с нетерпением ждет возможности поделиться будущими улучшениями в этой области.
Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь Microsoft быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы увидите эту функцию, если решите сбросить компьютер и выполнить чистую установку Windows. Вы можете найти ISO для сборки 20231 здесь, на странице загрузки позже сегодня.
Улучшены параметры управления ассоциациями файлов приложений по умолчанию
Корпоративные клиенты теперь могут изменять ассоциации файлов для каждого пользователя или устройства. Это изменение будет применяться как к существующим пользователям, так и к пользователям с новыми развертываниями. Это означает, что ИТ-администраторы могут указать, какие приложения будут автоматически открывать файлы различных типов или ссылки. Например, это позволяет легко установить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию для вашей организации или всегда открывать файлы PDF в предпочитаемом для вашей организации приложении. Использование этой групповой политики для браузера по умолчанию и распространенных типов файлов означает, что конечным пользователям вашей организации не придется самостоятельно выбирать эти параметры по умолчанию.
Этапы развертывания/тестирования:
1. Сгенерируйте XML-файл ассоциаций приложений по умолчанию, следуя этой странице.
2. Измените XML вручную, добавив 2 новых свойства:
3. Добавьте Version="1" к тегу DefaultAssociations.
4. Добавьте Suggested=”True” к любому тегу Association.
5. Включите групповую политику, чтобы установить ассоциации файлов по умолчанию, следуя этому документу.
6. Перезагрузитесь или войдите как пользователь.
Обратите внимание: если на вашем устройстве не включена эта функция, политика вернется к логике по умолчанию и не будет учитывать поля “Version” и “Suggested” политики.
Эта функция сначала развертывается для части инсайдеров в Dev Channel, чтобы помочь Microsoft быстро выявить проблемы, которые могут повлиять на производительность и надежность.
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Изменения и улучшения
• Meet Now на панели задач Windows 10 теперь доступна всем инсайдерам Windows в Dev Channel;
• Microsoft начинает развертывать изменение, которое позволяет отображать информацию о видеокарте, указанную в Настройки> Система> О системе, и некоторые инсайдеры могут увидеть это на своих компьютерах;
• Изменение Microsoft, позволяющее перемещать текстовый курсор с помощью жестов на сенсорной клавиатуре, теперь развертывается для всех инсайдеров в Dev Channel;
Исправления
• Исправлено отключение адаптера vEthernet внутри Windows Subsystem for Linux. Пожалуйста, смотрите эту ветку GitHub для получения полной информации;
• Исправлена проблема, которая могла привести к неожиданному изменению порядка ALT + Tab и переключению в неправильное окно;
• Исправлена проблема, из-за которой Центр уведомлений и кнопки уведомлений могли не отображаться после переключения между высококонтрастным черным и высококонтрастным белым;
• Исправлена проблема, из-за которой параметр «Отображать звуковые оповещения визуально» в Настройки> Специальные возможности> Звук не работал для входящих уведомлений;
• Исправлена проблема, из-за которой, если компьютер был заблокирован с помощью запущенного диктора, закрытие экрана блокировки не объявляло имя пользователя, вошедшего в систему, на экране входа в систему;
• Исправлена проблема при использовании диктора и входе в систему с помощью Windows Hello, диктор не объявлял сообщение об ошибке, если ваше лицо не было распознано;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбоям звука и микрофона через Bluetooth на некоторых устройствах;
• Исправлена проблема, которая влияла на надежность представления задач;
• Исправлена проблема, из-за которой предварительный просмотр камеры установки Windows Hello при OOBE отображался в неправильном положении, если вы поворачивали устройство в портретный режим во время установки;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Настройки зависало при запуске у некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою systemsettingsbroker.exe у некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, когда политика MDM HideRecentJumplists не вступала в силу;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что дублирующиеся записи облачного провайдера могли отображаться в панели навигации проводника;
• Исправлена проблема, из-за которой предварительный просмотр PDF-файлов больше не отображался в проводнике;
• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура неожиданно закрывалась после установки фокуса на поле поиска в проводнике;
• Исправлена проблема, когда при наборе текста с помощью Chinese Pinyin IME, если ваш текст включал апостроф, после завершения композиции нажатием клавиши Shift в результате отображался искаженный символ;
Известные проблемы
• Если вы были одним из инсайдеров, которые неоднократно использовали временный профиль с предыдущей сборкой, пожалуйста, обратитесь к следующему посту на форуме, чтобы вернуть свой профиль в нормальное состояние. Если вы не пострадали, эта проблема не повлияет на вас в сегодняшней сборке;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой происходит сбой некоторых приложений Office или они отсутствуют после обновления до новой сборки;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые устройства испытывают KMODE_EXCEPTION bugcheck при использовании определенных технологий виртуализации;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой после получения этой сборки некоторые пользователи получают уведомление помощника по совместимости о том, что «Microsoft Office больше не доступен». Несмотря на уведомление, Office все еще должен быть там и работать нормально;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой при выборе кандидата IME или кандидата на предсказание текста с аппаратной клавиатуры кандидат может быть вставлен рядом с выбранным;
• Microsoft исследует проблему, о которой сообщили некоторые инсайдеры, когда панель задач закрывает кнопку питания в меню Пуск. Если это происходит на вашем ПК, вам может потребоваться меню сочетания клавиш Windows + X, чтобы завершить работу на данный момент;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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