Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20231

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20231 для инсайдеров в Dev Channel.Основываясь на отзывах, Microsoft изучает возможность добавления страницы в программу установки Windows (OOBE), чтобы лучше понять, как вы планируете использовать свое устройство, и помочь настроить его с учетом предполагаемого использования.Это начальная волна работы над этой функцией, и инсайдеры могут заметить различные варианты, представленные в OOBE, в зависимости от того, что они выбирают, однако в настоящее время инсайдеры не заметят никаких других различий в конфигурации после выхода из OOBE. Microsoft с нетерпением ждет возможности поделиться будущими улучшениями в этой области.Корпоративные клиенты теперь могут изменять ассоциации файлов для каждого пользователя или устройства. Это изменение будет применяться как к существующим пользователям, так и к пользователям с новыми развертываниями. Это означает, что ИТ-администраторы могут указать, какие приложения будут автоматически открывать файлы различных типов или ссылки. Например, это позволяет легко установить Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию для вашей организации или всегда открывать файлы PDF в предпочитаемом для вашей организации приложении. Использование этой групповой политики для браузера по умолчанию и распространенных типов файлов означает, что конечным пользователям вашей организации не придется самостоятельно выбирать эти параметры по умолчанию.Этапы развертывания/тестирования:1. Сгенерируйте XML-файл ассоциаций приложений по умолчанию, следуя этой странице 2. Измените XML вручную, добавив 2 новых свойства:3. Добавьте Version="1" к тегу DefaultAssociations.4. Добавьте Suggested=”True” к любому тегу Association.5. Включите групповую политику, чтобы установить ассоциации файлов по умолчанию, следуя этому документу 6. Перезагрузитесь или войдите как пользователь.если на вашем устройстве не включена эта функция, политика вернется к логике по умолчанию и не будет учитывать поля “Version” и “Suggested” политики.Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK . Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.• Meet Now на панели задач Windows 10 теперь доступна всем инсайдерам Windows в Dev Channel;• Microsoft начинает развертывать изменение, которое позволяет отображать информацию о видеокарте, указанную в Настройки> Система> О системе, и некоторые инсайдеры могут увидеть это на своих компьютерах;• Изменение Microsoft, позволяющее перемещать текстовый курсор с помощью жестов на сенсорной клавиатуре, теперь развертывается для всех инсайдеров в Dev Channel;• Исправлено отключение адаптера vEthernet внутри Windows Subsystem for Linux. Пожалуйста, смотрите эту ветку GitHub для получения полной информации;• Исправлена проблема, которая могла привести к неожиданному изменению порядка ALT + Tab и переключению в неправильное окно;• Исправлена проблема, из-за которой Центр уведомлений и кнопки уведомлений могли не отображаться после переключения между высококонтрастным черным и высококонтрастным белым;• Исправлена проблема, из-за которой параметр «Отображать звуковые оповещения визуально» в Настройки> Специальные возможности> Звук не работал для входящих уведомлений;• Исправлена проблема, из-за которой, если компьютер был заблокирован с помощью запущенного диктора, закрытие экрана блокировки не объявляло имя пользователя, вошедшего в систему, на экране входа в систему;• Исправлена проблема при использовании диктора и входе в систему с помощью Windows Hello, диктор не объявлял сообщение об ошибке, если ваше лицо не было распознано;• Исправлена проблема, которая приводила к сбоям звука и микрофона через Bluetooth на некоторых устройствах;• Исправлена проблема, которая влияла на надежность представления задач;• Исправлена проблема, из-за которой предварительный просмотр камеры установки Windows Hello при OOBE отображался в неправильном положении, если вы поворачивали устройство в портретный режим во время установки;• Исправлена проблема, из-за которой приложение Настройки зависало при запуске у некоторых инсайдеров;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою systemsettingsbroker.exe у некоторых инсайдеров;• Исправлена проблема, когда политика MDM HideRecentJumplists не вступала в силу;• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что дублирующиеся записи облачного провайдера могли отображаться в панели навигации проводника;• Исправлена проблема, из-за которой предварительный просмотр PDF-файлов больше не отображался в проводнике;• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура неожиданно закрывалась после установки фокуса на поле поиска в проводнике;• Исправлена проблема, когда при наборе текста с помощью Chinese Pinyin IME, если ваш текст включал апостроф, после завершения композиции нажатием клавиши Shift в результате отображался искаженный символ;• Если вы были одним из инсайдеров, которые неоднократно использовали временный профиль с предыдущей сборкой, пожалуйста, обратитесь к следующему посту на форуме , чтобы вернуть свой профиль в нормальное состояние. Если вы не пострадали, эта проблема не повлияет на вас в сегодняшней сборке;• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft работает над исправлением, чтобы включить предварительный просмотр в реальном времени для закрепленных вкладок сайта;• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой происходит сбой некоторых приложений Office или они отсутствуют после обновления до новой сборки;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые устройства испытывают KMODE_EXCEPTION bugcheck при использовании определенных технологий виртуализации;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой после получения этой сборки некоторые пользователи получают уведомление помощника по совместимости о том, что «Microsoft Office больше не доступен». Несмотря на уведомление, Office все еще должен быть там и работать нормально;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой при выборе кандидата IME или кандидата на предсказание текста с аппаратной клавиатуры кандидат может быть вставлен рядом с выбранным;• Microsoft исследует проблему, о которой сообщили некоторые инсайдеры, когда панель задач закрывает кнопку питания в меню Пуск. Если это происходит на вашем ПК, вам может потребоваться меню сочетания клавиш Windows + X, чтобы завершить работу на данный момент;