Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.572 (20H2)
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 21:46
- Просмотров: 122
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.572 (KB4579311) для инсайдеров в каналах Beta и Release Preview (Windows 10 October 2020 Update). Это обновление включает следующие исправления и улучшения:
• Исправлена проблема с возможным повышением привилегий в win32k;
• Исправлена проблема со службой групповой политики, которая могла рекурсивно удалять важные файлы в алфавитном порядке из %systemroot%\systm32. Эта проблема возникала, когда политика настроена на удаление кэшированных профилей. Эти удаления файлов могли вызвать сбои при загрузке с ошибкой остановки «0x5A (CRITICAL_SERVICE_FAILED)»;
• Исправлена проблема с созданием пустых портов с помощью пользовательского интерфейса;
• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization, and Windows Kernel;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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