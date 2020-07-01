Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.572 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.572 (KB4579311) для инсайдеров в каналах Beta и Release Preview (Windows 10 October 2020 Update). Это обновление включает следующие исправления и улучшения:• Исправлена проблема с возможным повышением привилегий в win32k;• Исправлена проблема со службой групповой политики, которая могла рекурсивно удалять важные файлы в алфавитном порядке из %systemroot%\systm32. Эта проблема возникала, когда политика настроена на удаление кэшированных профилей. Эти удаления файлов могли вызвать сбои при загрузке с ошибкой остановки «0x5A (CRITICAL_SERVICE_FAILED)»;• Исправлена проблема с созданием пустых портов с помощью пользовательского интерфейса;• Есть обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization, and Windows Kernel;