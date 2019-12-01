Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20236
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:13
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20236 для инсайдеров в Dev Channel.
Что нового в сборке 20236
Изменение частоты обновления экрана
Теперь вы можете перейти в Настройки> Система> Дисплей> Дополнительные параметры дисплея и изменить частоту обновления выбранного дисплея. Более высокая частота обновления обеспечивает более плавное движение. Представленные частоты обновления могут различаться в зависимости от поддерживаемого оборудования на вашем устройстве.
Другие обновления для инсайдеров
Улучшение вашего опыта поиска
Microsoft развертывает изменение, чтобы отображать некоторые из ваших недавних поисков, когда вы открываете окно поиска Windows, чтобы к ним было легко вернуться. Это изменение развертывается на стороне сервера для всех пользователей версии 1809 и выше:
• В последнем списке отображаются последние четыре элемента, которые вы искали и открыли из окна поиска Windows, которые могут включать приложения, файлы, настройки и URL-адреса прямой навигации (например, такие как «bing.com»);
• Вы можете удалить отдельные элементы из этого списка, щелкнув иконку «x», которая отображается при наведении курсора мыши на эти элементы;
• Вы можете отключить функцию «Недавние», отключив настройку Windows «История поиска на этом устройстве» в Настройки> Поиск> Разрешения и журнал;
• Если вы раньше не использовали окно поиска Windows и у вас нет недавних элементов, список последних будет скрыт;
Если вы не часто используете окно поиска Windows и в последнем списке меньше двух элементов, в этой области отобразится обучающая строка, чтобы вы знали, какие типы элементов появятся в списке.
Это изменение развертывается на стороне сервера для всех пользователей версии 1903 и выше.
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Изменения и улучшения
• Чтобы улучшить доступ к PDF-файлам для диктора и других пользователей программ чтения с экрана, в тех случаях, когда Unicode не предоставляется приложением для печати, Microsoft обновляет опцию Microsoft Print в PDF, чтобы попытаться преобразовать предоставленные глифы шрифтов в Unicode;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой после получения последних сборок некоторые инсайдеры получали неожиданное уведомление помощника по совместимости о том, что «Microsoft Office больше не доступен»;
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой некоторых приложений Office или они отсутствуют после обновления до новой сборки;
• Исправлена проблема, которая могла привести к повторной установке одного и того же обновления приложения в предыдущей сборке;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства испытывали DPC_WATCHDOG_VIOLATION bugcheck;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры сталкивались с UNHANDLED_EXCEPTION в dxgkrnl.sys bugcheck в последних нескольких сборках;
• Исправлена проблема, которая могла привести к ошибке 0x800F0247 при установке обновлений драйверов;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою sihost.exe при попытке поделиться приложением с помощью параметра «Поделиться» при щелчке правой кнопкой мыши по плитке в меню Пуск;
• Исправлена проблема, из-за которой, если параметр «Анимировать элементы управления и элементы внутри окон» был отключен в параметрах производительности, перетаскивание плитки в другую группу плиток в меню Пуск приводило к тому, что перетаскиваемая плитка больше не реагировала на щелчок мыши;
• Исправлена проблема, из-за которой диктор иногда считывал неправильное количество узлов на панели навигации проводника (например, произносил 1 из 2 элементов вместо 1 из 4);
• Исправлена проблема, из-за которой иконка рядом с «Сканировать с помощью Microsoft Defender» (при щелчке правой кнопкой мыши по файлу в проводнике) могла быть очень маленькой или большой;
• Исправлена проблема, из-за которой иконка рядом с «Сканировать с помощью Microsoft Defender» при щелчке правой кнопкой мыши по файлу не обновлялась для отражения высокой контрастности, когда была включена высокая контрастность;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою проводника при переименовании файла;
• Исправлена проблема из последних сборок, из-за которой при нажатии на элементы на временной шкале не запускалось соответствующее приложение;
• Исправлена проблема из последних сборок, которая влияла на некоторые приложения с полями поиска, когда поле поиска исчезало при прокрутке приложения, даже если оно должно было оставаться видимым;
• Исправлена проблема, которая приводила к периодической потере связи при подключении к ПК через подключение к удаленному рабочему столу из-за того, что подключенный компьютер пытался перейти в спящий режим;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании API windns.h для обнаружения служб в локальной сети значение TTL обнаруженной службы не использовалось - вместо этого использовалось значение по умолчанию, равное 120 секундам;
• Исправлена проблема, когда состояние флажка «Слушать это устройство» в свойствах микрофона не сохранялось при обновлении и возвращалось к состоянию по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой регулировка громкости также отключалась/не отключалась, когда был открыт раздел «Параметры устройств и громкости приложений»;
• Исправлена проблема, из-за которой на странице состояния настроек сети и Интернета иногда неожиданно не отображались все текущие подключения;
• Исправлена проблема, которая могла привести к исчезновению курсора при вводе в командную строку с активным Chinese IME;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что сенсорная клавиатура иногда не издавала никаких звуков во время набора текста, даже если была включена настройка звука во время набора текста;
• Исправлена проблема, когда французская раскладка сенсорной клавиатуры AZERTY была французской клавиатурой, в которой отсутствовали метки подсказок чисел на клавишах A/Z, а метки Выбрать все/Отменить были вверху, а не внизу;
• Исправлена проблема, из-за которой дочерние клавиши на японской 12-клавишной сенсорной клавиатуре не соответствовали обновленному дизайну клавиш;
• Исправлена проблема, из-за которой экранный диктор неожиданно говорил: «Панель экспрессивного ввода», когда вы касались кандидата текста на сенсорной клавиатуре;
• Исправлена проблема, которая могла привести к зависанию сенсорной клавиатуры в приостановленном состоянии после выхода компьютера из спящего режима, что приводило к тому, что она не вызывалась автоматически при установке фокуса на текстовое поле;
• Исправлена проблема с обновленным дизайном сенсорной клавиатуры, из-за которой при использовании арабского языка иконка буфера обмена появлялась на неправильной стороне скопированного текста на панели кандидатов;
• Исправлена проблема с тайской раскладкой сенсорной клавиатуры, при которой символы состояния сдвига располагались в несовместимых местах на клавишах;
• Исправлена проблема, когда при использовании обновленного дизайна панели эмоджи диктор не читал названия категорий в разделе «Наиболее часто используемые»;
• Исправлена проблема с панелью эмоджи при использовании диктора, когда после вставки эмоджи диктор молчал при дальнейшей навигации к другим эмоджи;
• Исправлена проблема, из-за которой было невозможно использовать клавиши со стрелками для навигации по разделу gif на панели Emoji;
Исправлены некоторые проблемы с контрастностью в обновленной панели Emoji и области выразительного ввода сенсорной клавиатуры при использовании высокой контрастности;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что меню настроек голосового набора выводилось за пределы экрана;
• Исправлен регресс, который нарушал ускорение NVIDIA CUDA vGPU в Windows Subsystem for Linux. Пожалуйста, смотрите эту ветку GitHub для получения полной информации;
Известные проблемы
• Microsoft работает над проблемой, при которой новые приложения не могут устанавливаться из-за ошибки службы установщика Windows в системах x86. Windows x64 не затронута;
• Microsoft работает над проблемой, из-за которой при попытке использовать опцию «Сбросить этот компьютер» с помощью параметра «Сохранить мои файлы» происходил сбой с ошибкой: «Возникла проблема со сбросом вашего ПК. Никаких изменений сделано не было»;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Предварительный просмотр закрепленных сайтов пока доступен не для всех инсайдеров, поэтому при наведении курсора на эскиз на панели задач может отображаться серое окно. Microsoft продолжает работать над совершенствованием этого опыта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые устройства испытывают KMODE_EXCEPTION bugcheck при использовании определенных технологий виртуализации;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой при выборе кандидата IME или кандидата на предсказание текста с аппаратной клавиатуры кандидат может быть вставлен рядом с выбранным;
• Microsoft исследует проблему, о которой сообщили некоторые инсайдеры, когда панель задач закрывает кнопку питания в меню Пуск. Если это происходит на вашем ПК, вам может потребоваться меню сочетания клавиш Windows + X, чтобы завершить работу на данный момент;
• Microsoft исследует сообщения некоторых инсайдеров о том, что они испытывают APC_INDEX_MISMATCH bugchecks;
• [ДОБАВЛЕНО] Microsoft исследует сценарии вычислений на GPU, такие как использование CUDA и DirectML, которые не работают внутри Windows Subsystem for Linux (WSL);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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