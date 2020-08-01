Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.610 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.610 (KB4580364) для инсайдеров в каналах Beta и Release Preview (Windows 10 October 2020 Update). Это обновление включает в себя все исправления, включенные в 20H2 Build 19042.608, а также это дополнительное исправление:• Исправлена проблема, которая приводила к сбою операции извлечения Docker. Эта проблема возникала из-за политики Code Integrity (CI), которая блокировала импорт образа контейнера Windows;