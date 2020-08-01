Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.610 (20H2)
-
- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:56
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.610 (KB4580364) для инсайдеров в каналах Beta и Release Preview (Windows 10 October 2020 Update). Это обновление включает в себя все исправления, включенные в 20H2 Build 19042.608, а также это дополнительное исправление:
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою операции извлечения Docker. Эта проблема возникала из-за политики Code Integrity (CI), которая блокировала импорт образа контейнера Windows;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 66
Пользователей: 1
Гостей: 65
Роботы: Google Yandex
Toukachik
Пользователей: 1
Гостей: 65
Роботы: Google Yandex
+11Новостей: 12601
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10043