Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20251
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:09
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20251 (FE_RELEASE) для инсайдеров в Dev Channel.
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой фон некоторых диалоговых окон неожиданно становился серым, а не белым в последних двух сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой панель задач закрывала кнопку питания в меню Пуск для некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры видели SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED bug check;
• Исправлен сбой с opengl32.dll;
• Исправлена проблема, которая могла привести к зависанию приложения Настройки при проверке обновлений сразу после обновления;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что приложение Настройки отправляло уведомление с надписью «новое уведомление»;
• Исправлена проблема, из-за которой индексатор поиска не мог извлекать метаданные из файлов HEIF и WebP, поэтому вы не могли искать эти файлы с помощью метаданных, таких как дата получения;
• Исправлена проблема, из-за которой параметр «Трансляция на устройство» в приложении Кино и ТВ (и других приложениях для воспроизведения мультимедиа) не предпринимал никаких действий при нажатии на указанное устройство в последних сборках;
• Исправлена проблема в последних сборках, которая могла привести к тому, что экран, который вы проецировали с Miracast, фризил вскоре после подключения;
Известные проблемы
• Microsoft работает над исправлением, начиная со сборки 20236, при которой установка игр из Магазина на дополнительный диск, отличный от ОС, в результате чего дополнительный диск становится недоступным. Чтобы этого не произошло, вы должны изменить хранилище по умолчанию для нового контента на дополнительный диск перед установкой игры. Это можно сделать в Настройки> Хранилище> Изменить место сохранения нового содержимого;
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Предварительный просмотр закрепленных сайтов пока доступен не для всех инсайдеров, поэтому при наведении курсора на эскиз на панели задач может отображаться серое окно. Microsoft продолжает работать над совершенствованием этого опыта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Miocrosoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые устройства испытывают DPC_WATCHDOG_VIOLATION bugcheck;
Инсайдеры Windows на компьютерах ARM, таких как Surface Pro X, заметят, что Windows PowerShell не запускается в этой сборке. В качестве обходного пути, пожалуйста, используйте «Windows PowerShell (x86)» или «Windows PowerShell ISE (x86)» из меню Пуск, если вам нужно использовать PowerShell. Или загрузите новую и современную PowerShell 7, которая использует преимущества ARM благодаря нативной работе. Плюс иконка красивее;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые пользователи видят ошибку 0x80070426 при использовании своей учетной записи Microsoft для входа в различные приложения. Если вы столкнулись с этим, перезагрузка компьютера может решить эту проблему;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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