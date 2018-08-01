Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20262
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 22:26
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20262 (FE_RELEASE) для инсайдеров в Dev Channel.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой в недавних сборках некоторые приложения запускались неожиданно прозрачными, без видимого содержимого;
• Исправлена проблема, из-за которой старые SleepStudy неожиданно не очищались;
• Исправлена проблема, из-за которой при первом щелчке пера после сопряжения не было ответа из-за основного сбоя;
• Исправлена проблема, из-за которой прокрутка сенсорной панели больше не работала на вкладке в фокусе после закрытия вкладки браузера с помощью CTRL + W при прокрутке на сенсорной панели;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые уведомления, связанные с блокировкой с первого взгляда, не были локализованы;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании диктора в режиме сканирования было невозможно активировать кнопки «Войти с помощью пин-кода или смарт-карты» в диалоговом окне аутентификации с помощью пробела или клавиши ввода;
• Исправлена недавняя проблему, когда при подключении как Wi-Fi, так и сотовой связи, если сеть Wi-Fi отключена, всплывающее окно сети говорило, что сотовая связь все еще подключена, но приложения фактически не могли использовать Интернет;
• Исправлен частый сбой DWM, затронувший некоторых инсайдеров в последних нескольких сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой мог произойти сбою приложения Настройки при переходе к Storage Sense;
• Исправлена проблема, которая приводила к проблемам регистрации приложений для некоторых предустановленных приложений в предыдущей сборке после обновления;
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Предварительный просмотр закрепленных сайтов пока доступен не для всех инсайдеров, поэтому при наведении курсора на эскиз на панели задач может отображаться серое окно. Microsoft продолжает работать над совершенствованием этого опыта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые пользователи видят ошибку 0x80070426 при использовании своей учетной записи Microsoft для входа в различные приложения. Если вы столкнулись с этим, перезагрузка компьютера может решить эту проблему;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой после получения этой сборки диски не отображаются в Настройки> Система> Хранилище> Управление дисками и томами. Вы можете управлять своими дисками с помощью классического инструмента управления дисками;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые экраны неправильно отображают черный текст на темном фоне, когда включена темная тема;
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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