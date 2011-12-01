Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20270
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 12:59
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20270 (FE_RELEASE) для инсайдеров в Dev Channel.
Другие обновления для инсайдеров
Файловый навык в Cortana
Теперь вы можете использовать Cortana на своих ПК, чтобы переводить их мысли в прямые действия по открытию и поиску файлов и экономить время, потраченное на переход к приложениям/папкам для поиска и открытия файлов.
Корпоративные пользователи, которые входят в Cortana со своими корпоративными учетными данными (например, AAD), могут искать файлы, сохраненные в OneDrive For Business и SharePoint, а также файлы, сохраненные локально на их компьютерах (этот параметр находится в разделе Настройки> Поиск> Поиск Windows). Пользователи, использующие учетную запись Microsoft (например, заканчивающуюся на Outlook.com или Hotmail.com), могут использовать Cortana для поиска файлов, сохраненных на их компьютерах. Эта функция в настоящее время доступна англоговорящим пользователям в США.
Изменения и улучшения
• Новый флажок «Расширенный вид» в разделе «Оптимизация дисков» теперь включен и работает, и при его проверке будут отображаться тома, которые ранее не отображались в этом окне (например, разделы системы и восстановления);
• Использование сенсорной клавиатуры в портретном положении на сенсорном устройстве 2-в-1 теперь поддерживает режим разделенной клавиатуры. (Это было выпущено для инсайдеров Windows в Beta Channel как часть недавнего обновления Windows Feature Experience Pack;)
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых диалоговых окнах, таких как Свойства, отображался черный текст на темном фоне в последних сборках;
• Исправлена проблема, которая могла привести к неожиданному закрытию некоторых приложений при нажатии кнопки «Развернуть» в последних сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой принтеры с японскими символами в именах некорректно отображались в разделе «Принтеры и сканеры» приложения Настройки;
• Исправлена проблема, которая могла привести к некоторой задержке входа в ваш компьютер на устройствах с большим количеством пользователей;
Известные проблемы
• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Предварительный просмотр закрепленных сайтов пока доступен не для всех инсайдеров, поэтому при наведении курсора на эскиз на панели задач может отображаться серое окно. Microsoft продолжает работать над совершенствованием этого опыта;
• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые пользователи видят ошибку 0x80070426 при использовании своей учетной записи Microsoft для входа в различные приложения. Если вы столкнулись с этим, перезагрузка компьютера может решить эту проблему;
• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой в последних сборках Dev Channel диски не отображаются в Настройки> Система> Хранилище> Управление дисками и томами. Вы можете управлять своими дисками с помощью классического инструмента управления дисками;
Обновления для разработчиков
Windows SDK теперь постоянно работает с Dev Channel. Всякий раз, когда новая сборка ОС сбрасывается на Dev Channel, соответствующий SDK также будет сбрасываться. Вы всегда можете установить последнюю версию Insider SDK с сайта aka.ms/InsiderSDK. Сборки SDK будут архивироваться в Flight Hub вместе со сборками ОС.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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