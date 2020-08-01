Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 20279

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 20279 (FE_RELEASE) для инсайдеров в Dev Channel. Эта сборка во многом похожа на сборку 20277, но Microsoft хотела проверить способность быстро дополнить сборку другой сборкой.Инсайдеры Windows, обновившиеся до сборки 21277 (RS_PRERELEASE) на прошлой неделе, не будут получать эту сборку, поскольку они находятся на более новой сборке. Microsoft работает над тем, чтобы вскоре предоставить этим инсайдерам новую сборку. Microsoft ожидает, что все инсайдеры в Dev Channel вернутся к получению сборок из RS_PRERELEASE где-то после праздников.• Microsoft просматривает отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Предварительный просмотр закрепленных сайтов пока доступен не для всех инсайдеров, поэтому при наведении курсора на эскиз на панели задач может отображаться серое окно. Microsoft продолжает работать над совершенствованием этого опыта;• Microsoft работает над включением нового опыта панели задач для существующих закрепленных сайтов. В то же время, вы можете открепить сайт от панели задач, удалить его со страницы edge://apps, а затем снова закрепить сайт;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой некоторые пользователи видят ошибку 0x80070426 при использовании своей учетной записи Microsoft для входа в различные приложения. Если вы столкнулись с этим, перезагрузка компьютера может решить эту проблему;• Microsoft работает над исправлением проблемы, из-за которой в последних сборках Dev Channel диски не отображаются в Настройки> Система> Хранилище> Управление дисками и томами. Вы можете управлять своими дисками с помощью классического инструмента управления дисками;