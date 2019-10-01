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Инсайдеры Office могут установить сборку 14312.20008

Инсайдеры Office могут установить сборку 14312.20008

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14312.20008).

Outlook

Ссылка для создания учетной записи Outlook.com

При добавлении учетной записи в Outlook в окне появляется ссылка для создания новой учетной записи Outlook.com.

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой настройки проверки не сохранялись;
• Исправлена проблема, из-за которой маркеры могли исчезать из текста во время соавторства;
• Исправлена проблема, которая связана с сохранением файлов;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой небольшие маркеры данных исчезали при уменьшении масштаба таблицы;
• Исправлена проблема, из-за которой открывалась другая рабочая книга, когда рабочую книгу нужно было закрыть и снова открыть, потому что она была изменена и возвращена другим пользователем;
• Исправлена проблема для защищенных файлов без метаданных меток; метка определяется защитой. Обязательная маркировка теперь использует метаданные меток и политику меток;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com]
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