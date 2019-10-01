Инсайдеры Office могут установить сборку 14312.20008
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 22:12
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14312.20008).
Outlook
Ссылка для создания учетной записи Outlook.com
При добавлении учетной записи в Outlook в окне появляется ссылка для создания новой учетной записи Outlook.com.
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой настройки проверки не сохранялись;
• Исправлена проблема, из-за которой маркеры могли исчезать из текста во время соавторства;
• Исправлена проблема, которая связана с сохранением файлов;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой небольшие маркеры данных исчезали при уменьшении масштаба таблицы;
• Исправлена проблема, из-за которой открывалась другая рабочая книга, когда рабочую книгу нужно было закрыть и снова открыть, потому что она была изменена и возвращена другим пользователем;
• Исправлена проблема для защищенных файлов без метаданных меток; метка определяется защитой. Обязательная маркировка теперь использует метаданные меток и политику меток;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com]
insider.office.com]
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