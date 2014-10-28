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Microsoft обновила домашнюю страницу Microsoft 365 Office


Домашняя страница Microsoft 365 Office получила новый вид. Ресурс Aggiornamenti Lumia заметил, что она теперь имеет более закругленные углы, недавно обновленные иконки Microsoft Office и некоторые штрихи Fluent Design.

Несмотря на то, что этот новый дизайн доступен в учетной записи Microsoft 365 Business, похоже, что он пока не распространяется на учетные записи потребителей. Тем не менее, новый дизайн домашней страницы выглядит отлично. Наведение курсора мыши на иконки показывает четкий эффект тени. Кроме того, иконка домашней страницы стала выглядеть лучше. Также имеется более новая круглая иконка «Создать» и иконка «Все приложения», которая теперь более соответствует своему назначению. Есть также и ряд других изменений.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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