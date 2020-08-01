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Как включить обновленное меню Пуск в Windows 10 2004


Пользователи могут включить обновленное меню Пуск в Windows 10 2004.

Вот список необходимых действий:

1. Установите обновление KB4568831 (вы можете получить его через Центр обновления Windows).
2. Откройте Блокнот.
3. Вставьте следующий текст:

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]
"EnabledState"=dword:00000002
"EnabledStateOptions"=dword:00000000
4. Сохраните файл как «Start Menu.reg».
5. Запустите файл.
6. Перезагрузите ПК.

После этого у вас должно появиться обновлённое меню Пуск.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
deskmodder.de
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