Как включить обновленное меню Пуск в Windows 10 2004
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- Категория: Инструкции Windows 10
- Дата: Вчера, 19:19
- Просмотров: 211
Пользователи могут включить обновленное меню Пуск в Windows 10 2004.
Вот список необходимых действий:
1. Установите обновление KB4568831 (вы можете получить его через Центр обновления Windows).
2. Откройте Блокнот.
3. Вставьте следующий текст:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FeatureManagement\Overrides\0\2093230218]
"EnabledState"=dword:00000002
"EnabledStateOptions"=dword:00000000
4. Сохраните файл как «Start Menu.reg».
5. Запустите файл.
6. Перезагрузите ПК.
После этого у вас должно появиться обновлённое меню Пуск.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
deskmodder.de
deskmodder.de
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