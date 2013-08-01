Вот как организации могут спланировать переход на Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 15:59
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Вчера Microsoft выпустила первую предварительную сборку Windows 11. Она поставляется с кучей новых функций, а также с известными проблемами. В этом ключе Microsoft написала пост в блоге, в котором призвала организации подготовиться к переходу на Windows 11, как и ожидалось.
Исполнительный директор Microsoft Стив Диспенса говорит, что помимо функций, которые предлагает Windows 11, операционная система предлагает новые возможности и для ИТ-команд. Компания называет ее «самой безопасной Windows за всю историю», в соответствии с тем, как ранее было сказано, что в Windows 11 безопасность находится на переднем крае, от чипа до облака. Обновление включает более 1000 новых элементов управления, поэтому ИТ-отделы могут отказаться от устаревших механизмов, таких как групповая политика.
Microsoft понимает, что каждая организация перейдет на Windows 11 в своем собственном темпе, но компания заверила, что все инвестиции в Windows 10 будут перенесены в новую ОС, поскольку она основана на той же кодовой базе и возможностях. Тем не менее, он рекомендовал организациям уже начать подготовку к этому возможному переходу.
ИТ-администраторы могут зарегистрироваться в Windows Insider Program for Business и тестировать сборки Windows 11 на виртуальных машинах или на отдельных машинах в своей организации, чтобы получить отзывы, которые также можно отправить в Microsoft.
Второе, что нужно сделать, — это проверить готовность аппаратного и программного обеспечения. В первом случае Microsoft говорит, что вам следует проверить системные требования для Windows 11, которые в ближайшее время будут интегрированы в другие решения, такие как Endpoint Analytics и Update Compliance. Что касается готовности программного обеспечения, то компания призвала организации использовать App Assure для оценки совместимости приложений. С помощью App Assure Microsoft фактически работает с вашей организацией над устранением проблем с совместимостью. Это часть программы Microsoft FastTrack, поэтому клиенты Microsoft 365 могут получить ее без каких-либо дополнительных затрат.
Следующим шагом является создание плана развертывания Windows 11. Это включает в себя определение ранних пользователей в вашей организации, оценку инфраструктуры и инструментов, таких как базовые показатели безопасности, оптимизацию стратегии обслуживания для обслуживания обновлений Windows 10 и Windows 11, подготовку службы поддержки и настройку ожиданий пользователей.
Наконец, Microsoft рекомендует вашей организации использовать облачные инструменты управления конечными точками, такие как Windows Autopilot, Microsoft Intune Cloud Configuration и Endpoint analytics. При загрузке и развертывании Windows 11 в вашей компании рекомендуется воспользоваться преимуществами облачного кэша оптимизации доставки, чтобы сэкономить пропускную способность при распространении обновления.
Microsoft подчеркнула, что все эти шаги позволят вам беспрепятственно перейти на Windows 11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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