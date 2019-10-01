Microsoft Edge Canary получает новый флаг для включения визуальных обновлений Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 20:09
- Просмотров: 120
Microsoft приступила к тестированию визуального обновления для браузера Edge, которое разработано в соответствии с грядущей ОС Windows 11, которая будет выпущено позже в этом году. Как заметил пользователь Reddit под ником «Leopeva64-2», недавнее обновление Microsoft Edge Canary принесло экспериментальный флаг, который позволяет пользователям включать «визуальные обновления Windows 11» на своих ПК.
Небольшие изменения, внесенные в это визуальное обновление, включают закругленные углы, новый шрифт, размер и цвет для элементов меню, а также новый дизайн для эффекта наведения. Кроме того, компания согласовала контекстные меню с дизайном Windows 11, чтобы обеспечить удобство работы на ПК. В описании экспериментального флага указано, что он «включает незавершенные визуальные эффекты, соответствующие текущей установленной версии Windows».
Если вы являетесь инсайдером Edge, то можете включить этот новый дизайн пользовательского интерфейса на своих ПК, выполнив следующие действия:
1. Откройте Microsoft Edge и перейдите на страницу edge://flags.
2. Найдите флаг «Enable Windows 11 Visual Updates» и включите его.
3. Перезагрузите браузер.
Эти визуальные изменения можно включить в Edge Canary Build 93.0.945.0 или новее. Однако важно отметить, что эти изменения все еще находятся в стадии разработки, и в будущих сборках будет доступно больше улучшений. Это новое обновление дизайна должно будет пройти через различные каналы Edge, прежде чем оно станет общедоступным в канале Stable.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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