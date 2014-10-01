В Windows 11 появились новые сочетания клавиш
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:03
- Просмотров: 110
Windows 11 имеет новые сочетания клавиш.
Windows 11 имеет следующие новые сочетания клавиш:
• Сочетание клавиш Windows + W раньше показывало рабочую область Windows Ink, но теперь показывает виджеты Windows 11;
• Сочетание клавиш Windows + A открывает быстрые настройки в Windows 11;
• Сочетание клавиш Windows + N открывает Центр уведомлений;
• Сочетание клавиш Windows + Z открывает новый Snap Wizard;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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