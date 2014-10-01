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В Windows 11 появились новые сочетания клавиш

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 22:03
  • Просмотров: 110
В Windows 11 появились новые сочетания клавиш

Windows 11 имеет новые сочетания клавиш.

Windows 11 имеет следующие новые сочетания клавиш:

• Сочетание клавиш Windows + W раньше показывало рабочую область Windows Ink, но теперь показывает виджеты Windows 11;
• Сочетание клавиш Windows + A открывает быстрые настройки в Windows 11;
• Сочетание клавиш Windows + N открывает Центр уведомлений;
• Сочетание клавиш Windows + Z открывает новый Snap Wizard;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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POR4A
Посетитель | Вчера, 22:56
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лучше горячих углов ничего еще не придумали 
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