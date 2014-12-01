По умолчанию Windows 11 будет поставляться в тёмном режиме
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:47
- Просмотров: 76
Windows 11 спроектирована как более спокойная и приятная операционная система, но Microsoft также может стремиться к мрачному внешнему виду.
Пол Турротт утверждает, что по умолчанию Windows 11 будет поставляться в тёмном режиме.
Windows 11 will ship in dark mode by default. Interesting.— Paul Thurrott (@thurrott) July 16, 2021
Операционная система имеет очень приятную темную тему, но до сих пор Microsoft использовала светлую тему.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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