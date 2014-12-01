Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

По умолчанию Windows 11 будет поставляться в тёмном режиме

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 22:47
  • Просмотров: 76

Windows 11 спроектирована как более спокойная и приятная операционная система, но Microsoft также может стремиться к мрачному внешнему виду.

Пол Турротт утверждает, что по умолчанию Windows 11 будет поставляться в тёмном режиме.



Операционная система имеет очень приятную темную тему, но до сих пор Microsoft использовала светлую тему.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Включаем тёмную тему в сборке Windows 10 Build 10074

Включаем тёмную тему в сборке Windows 10 Build 10074

Windows 10 Build 10056: включаем тёмную тему

Windows 10 Build 10056: включаем тёмную тему

Обновление Windows Phone 8.1 GDR2 будет предназначаться для новых устройств

Обновление Windows Phone 8.1 GDR2 будет предназначаться для новых устройств

Пользователи хотят видеть тёмную тему в Windows 10

Пользователи хотят видеть тёмную тему в Windows 10

Биллу Гейтсу очень нравится операционная система Windows 8

Биллу Гейтсу очень нравится операционная система Windows 8




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 45
Пользователей: 0
Гостей: 45
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 13518
+0  
Комментариев: 39453
+1  
Пользователей: 10075