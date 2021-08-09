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Настольное приложение Microsoft Teams 2.0 позволяет пользователям отвечать на конкретные сообщения в Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 9-08-2021, 18:20
  • Просмотров: 291

Два месяца назад Microsoft анонсировала новые функции чата для Teams, которые помогают поддерживать асинхронное сотрудничество между собраниями. Компания также представила функцию цитируемых ответов, которая позволит пользователям отвечать на конкретное сообщение в настольном клиенте Microsoft Teams, но этого обновления пока нет.

Microsoft MVP Жоао Феррейра недавно заметил эту функцию в приложении «Teams 2.0» для Windows 11, и с тех пор ресурс OnMSFT смог использовать эту возможность в пользовательском опыте Teams на нескольких ПК с Windows. Кроме того, эта функция доступна в утёкшем приложении Microsoft Teams Preview для пользователей Windows 10.



Функция цитируемых ответов - одна из долгожданных возможностей, и уже некоторое время она доступна в мобильном приложении Teams. Благодаря этой функции поле ответа включает цитату из исходного сообщения, что упрощает пользователям понимание контекста сообщения в текущем разговоре.

Чтобы использовать эту функцию, вам нужно перейти к конкретному сообщению, на которое вы хотите ответить, навести на него курсор, а затем щелкнуть иконку с тремя точками. Наконец, выберите опцию «Ответить» из списка, введите сообщение и отправьте его.

На данный момент функция цитируемых ответов доступна только для приложения Microsoft Teams 2.0 в последних инсайдерских сборках Windows 11, и она поддерживает личные учетные записи Microsoft. Однако дорожная карта Microsoft 365 предполагает, что существующие версии Teams (с поддержкой рабочих учетных записей) должны получить эту функцию позже в этом месяце.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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