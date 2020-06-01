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Некоторые инсайдеры Windows 11 не могут переключиться на Beta Сhannel

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 15:37
  • Просмотров: 154

Microsoft недавно предупредила инсайдеров Windows 11, что Microsoft скоро начнет выпускать менее стабильные сборки в Dev Channel, поскольку компания начнёт тестировать функции, которые не предназначены для общего релиза позже в этом году.

Microsoft предложила тем, кто предпочел бы придерживаться текущих очень стабильных сборок, перейти в Beta Сhannel, но HTNovo сообщает, что многим это невозможно сделать.



Многие инсайдеры сообщают, что они не могут переключиться с Dev Сhannel на Beta Сhannel, поскольку эти параметры выделены серым цветом в настройках Центра обновления Windows.



Стоит отметить, что старый трюк с реестром для переключения канала переключает на Release Preview Channel, а не на Beta Channel.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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