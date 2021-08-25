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PowerToys получит раздел настроек в стиле Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 25-08-2021, 23:12
  • Просмотров: 238
PowerToys получит раздел настроек в стиле Windows 11

Microsoft планирует внести некоторые визуальные обновления в раздел настроек PowerToys, которые должны привести общий дизайн в соответствие с предстоящей ОС Windows 11. Команда разработчиков PowerToys недавно поделилась еще одним ранним взглядом на обновленный раздел настроек приложения PowerToys Settings в Twitter-аккаунте.



Как вы можете видеть в приведенном выше тизерном видео, это новое визуальное обновление для раздела настроек приложения PowerToys использует многие элементы пользовательского интерфейса из языка дизайна Windows 11. Он включает в себя современные иконки, новые элементы управления пользовательским интерфейсом Windows, а также различные улучшения специальных возможностей для пользователей PowerToys.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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