Microsoft начинает рассылать электронные письма инсайдерам Windows 11, которые не соответствуют минимальным системным требованиям
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 23:10
- Просмотров: 60
Компания Microsoft начала рассылать электронные письма тем, кто не сможет получать сборки Windows 11 Insider Preview в будущем.
Вот текст письма:
Ваш компьютер не соответствует минимальным системным требованиям для предварительной версии Windows 11.
Привет, Windows Insider,
На некоторых ПК в Dev Channel нет возможности переключать каналы, поскольку им было предоставлено исключение для установки предварительных сборок Windows 11, как указано в посте блога от 24 июня (красный столбец на диаграмме). Эти ПК не соответствуют минимальным требованиям к оборудованию для предварительных сборок Windows 11 и не будут получать новые сборки Windows 11 Insider Preview из Dev Channel в будущем.
Основываясь на наших данных, у вас есть компьютер, для которого было сделано это исключение. Этот компьютер должен выполнить чистую установку обратно в Windows 10 с носителей (ISO), которые мы предоставляем, а затем может присоединиться к Release Preview Channel для предварительного просмотра обновлений Windows 10.
Пожалуйста, ознакомьтесь с сообщением в настройках Центра обновления Windows, чтобы узнать больше.
Благодарим вас за участие в программе предварительной оценки Windows!
Команда Windows Insider
Привет, Windows Insider,
На некоторых ПК в Dev Channel нет возможности переключать каналы, поскольку им было предоставлено исключение для установки предварительных сборок Windows 11, как указано в посте блога от 24 июня (красный столбец на диаграмме). Эти ПК не соответствуют минимальным требованиям к оборудованию для предварительных сборок Windows 11 и не будут получать новые сборки Windows 11 Insider Preview из Dev Channel в будущем.
Основываясь на наших данных, у вас есть компьютер, для которого было сделано это исключение. Этот компьютер должен выполнить чистую установку обратно в Windows 10 с носителей (ISO), которые мы предоставляем, а затем может присоединиться к Release Preview Channel для предварительного просмотра обновлений Windows 10.
Пожалуйста, ознакомьтесь с сообщением в настройках Центра обновления Windows, чтобы узнать больше.
Благодарим вас за участие в программе предварительной оценки Windows!
Команда Windows Insider
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+3Новостей: 13648
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10078