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Microsoft начинает рассылать электронные письма инсайдерам Windows 11, которые не соответствуют минимальным системным требованиям

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 23:10
  • Просмотров: 60
Microsoft начинает рассылать электронные письма инсайдерам Windows 11, которые не соответствуют минимальным системным требованиям

Компания Microsoft начала рассылать электронные письма тем, кто не сможет получать сборки Windows 11 Insider Preview в будущем.

Вот текст письма:

Ваш компьютер не соответствует минимальным системным требованиям для предварительной версии Windows 11.

Привет, Windows Insider,

На некоторых ПК в Dev Channel нет возможности переключать каналы, поскольку им было предоставлено исключение для установки предварительных сборок Windows 11, как указано в посте блога от 24 июня (красный столбец на диаграмме). Эти ПК не соответствуют минимальным требованиям к оборудованию для предварительных сборок Windows 11 и не будут получать новые сборки Windows 11 Insider Preview из Dev Channel в будущем.

Основываясь на наших данных, у вас есть компьютер, для которого было сделано это исключение. Этот компьютер должен выполнить чистую установку обратно в Windows 10 с носителей (ISO), которые мы предоставляем, а затем может присоединиться к Release Preview Channel для предварительного просмотра обновлений Windows 10.

Пожалуйста, ознакомьтесь с сообщением в настройках Центра обновления Windows, чтобы узнать больше.

Благодарим вас за участие в программе предварительной оценки Windows!

Команда Windows Insider


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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