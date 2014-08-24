Microsoft начинает рассылать электронные письма инсайдерам Windows 11, которые не соответствуют минимальным системным требованиям

Ваш компьютер не соответствует минимальным системным требованиям для предварительной версии Windows 11.



Привет, Windows Insider,



На некоторых ПК в Dev Channel нет возможности переключать каналы, поскольку им было предоставлено исключение для установки предварительных сборок Windows 11, как указано в посте блога от 24 июня (красный столбец на диаграмме). Эти ПК не соответствуют минимальным требованиям к оборудованию для предварительных сборок Windows 11 и не будут получать новые сборки Windows 11 Insider Preview из Dev Channel в будущем.



Основываясь на наших данных, у вас есть компьютер, для которого было сделано это исключение. Этот компьютер должен выполнить чистую установку обратно в Windows 10 с носителей (ISO), которые мы предоставляем, а затем может присоединиться к Release Preview Channel для предварительного просмотра обновлений Windows 10.



Пожалуйста, ознакомьтесь с сообщением в настройках Центра обновления Windows, чтобы узнать больше.



Благодарим вас за участие в программе предварительной оценки Windows!



Команда Windows Insider

Компания Microsoft начала рассылать электронные письма тем, кто не сможет получать сборки Windows 11 Insider Preview в будущем.Вот текст письма:Узнать другие подробности можно здесь