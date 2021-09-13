Windows Subsystem for Android замечена в бенчмарке Geekbench
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- Категория: Windows 11
- Дата: 13-09-2021, 12:21
- Просмотров: 383
Компания Microsoft продолжает работать над Windows Subsystem for Android.
Microsoft заявляет, что это даст доступ к целому ряду приложений и игр из Amazon App Store, но большая проблема с эмуляторами, конечно, заключается в низкой производительности.
Теперь тест эмулятора, обнаруженный в Geekbench, показывает, что нам не о чем беспокоиться.
Конечно, хорошая производительность может быть обусловлена высокими системными требованиями, поскольку Microsoft требует не менее 8 ГБ ОЗУ.
Напомню, что не так давно приложение Windows Subsystem for Android появилось в Microsoft Store для Windows 11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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