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Windows Subsystem for Android замечена в бенчмарке Geekbench

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 13-09-2021, 12:21
  • Просмотров: 383

Компания Microsoft продолжает работать над Windows Subsystem for Android.

Microsoft заявляет, что это даст доступ к целому ряду приложений и игр из Amazon App Store, но большая проблема с эмуляторами, конечно, заключается в низкой производительности.

Теперь тест эмулятора, обнаруженный в Geekbench, показывает, что нам не о чем беспокоиться.



Конечно, хорошая производительность может быть обусловлена высокими системными требованиями, поскольку Microsoft требует не менее 8 ГБ ОЗУ.



Напомню, что не так давно приложение Windows Subsystem for Android появилось в Microsoft Store для Windows 11.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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