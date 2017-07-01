Microsoft тизерит новый дизайн приложения «Ваш телефон» для Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 00:29
- Просмотров: 0
Компания Microsoft тизерит новый дизайн приложения «Ваш телефон» для Windows 11.
Did you spot ????our new @MSYourPhone app UX in the #SurfaceDuo2 #MicrosoftEvent today? We can't wait to get this out to you soon so you can try the BEST cross device experience between #Android and #Windows11 https://t.co/95HhhZDnTD— Vishnu Nath ????????????????⌨️???? (@VishnuNath) September 22, 2021
Как заметил WindowsLatest, дизайн переместил уведомления со своей страницы на левую боковую панель приложения, а список страниц (Сообщения, Фотографии, Приложения и Вызовы) - наверх.
Пользователи смогут легче отслеживать свои уведомления, отключать некоторые и закреплять другие.
Вполне возможно, что инсайдеры Windows 11 получат данный дизайн в ближайшее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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