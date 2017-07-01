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Microsoft тизерит новый дизайн приложения «Ваш телефон» для Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 00:29
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft тизерит новый дизайн приложения «Ваш телефон» для Windows 11.



Как заметил WindowsLatest, дизайн переместил уведомления со своей страницы на левую боковую панель приложения, а список страниц (Сообщения, Фотографии, Приложения и Вызовы) - наверх.

Пользователи смогут легче отслеживать свои уведомления, отключать некоторые и закреплять другие.

Вполне возможно, что инсайдеры Windows 11 получат данный дизайн в ближайшее время.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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