Windows 365 Enterprise теперь поддерживает Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 20:31
- Просмотров: 133
В августе Microsoft объявила об общей доступности сервиса Windows 365. Windows 365 позволяет организациям безопасно передавать полный интерфейс Windows, включая все свои приложения, данные и настройки, на личные или корпоративные устройства. Поскольку Windows 365 работает в Microsoft Cloud, пользователи могут наслаждаться мгновенной загрузкой на любом устройстве, включая Windows, Mac, iPad и Android.
Вчера Microsoft объявила, что корпоративные клиенты теперь могут создавать Windows 11 Cloud PCs через Windows 365 Enterprise. Когда вы предоставляете Cloud PCs, клиенты могут выбрать Windows 11 или Windows 10 в качестве желаемой ОС. Windows 11 поддерживается на Cloud PCs с 2vCPU/4 ГБ и выше, выбор Windows 11 в качестве ОС появляется только в том случае, если виртуальная конфигурация оборудования Cloud PC поддерживает его.
В ближайшие недели Microsoft представит полную поддержку Windows 11 для Windows 365 Business.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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