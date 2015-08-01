В сеть попали скриншоты Android-приложений, работающих в Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 16:30
- Просмотров: 0
В прошлом месяце в Microsoft Store появилось приложение Windows Subsystem for Android (WSA), указывающее на то, что работа по разработке Android-приложений для Windows 11 продолжается, хотя эта функция еще не анонсирована официально. Теперь в сеть попали скриншоты Android-приложений, работающих в Windows 11.
Есть несколько изображений упомянутой утечки, на первом изображено приложение WeChat, а на втором - приложение Bilibili для Android.
Более ранняя утечка из Microsoft Store выявила некоторые системные требования для Windows Subsystem for Android. Пользователю понадобится Windows 11 Build 22000 или новее (она указана как Windows 10, но это ошибка), 64-битный процессор x86 или ARM и минимум 8 ГБ ОЗУ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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