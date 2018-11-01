Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft работает над обновлённым приложением Microsoft Defender для Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 19:26
  • Просмотров: 130

Согласно твиту Aggiornamenti Lumia, Microsoft работает над обновлённым приложением Microsoft Defender для Windows 11.



Как видно из твита, ссылка на который приведена выше, приложение, похоже, носит статус предварительной версии (под кодовым названием GibraltarApp), поскольку в нем написано «Добро пожаловать в предварительную версию Microsoft Defender». С новым приложением Microsoft надеется предложить пользователям «простую, удобную и персонализированную защиту».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft работает над функцией «Catch up» для Office.com

Microsoft работает над функцией «Catch up» для Office.com

Приложение «Ваш телефон» позволит закреплять уведомления

Приложение «Ваш телефон» позволит закреплять уведомления

Media Creation Tool для Windows 10 версии 2004 доступен для загрузки

Media Creation Tool для Windows 10 версии 2004 доступен для загрузки

Приложение «Ваш телефон» получит полезную функцию

Приложение «Ваш телефон» получит полезную функцию

Windows 10 19H1 может получить приложение для передачи звонков со смартфона на ПК

Windows 10 19H1 может получить приложение для передачи звонков со смартфона на ПК




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex Rambler
+1  
Новостей: 13825
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10082