Microsoft работает над обновлённым приложением Microsoft Defender для Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 19:26
- Просмотров: 130
Согласно твиту Aggiornamenti Lumia, Microsoft работает над обновлённым приложением Microsoft Defender для Windows 11.
???? pic.twitter.com/ms0QrHDiaV— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) October 25, 2021
Как видно из твита, ссылка на который приведена выше, приложение, похоже, носит статус предварительной версии (под кодовым названием GibraltarApp), поскольку в нем написано «Добро пожаловать в предварительную версию Microsoft Defender». С новым приложением Microsoft надеется предложить пользователям «простую, удобную и персонализированную защиту».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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