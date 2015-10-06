AdDuplex: Windows 11 установлена на 4.8% ПК
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 19:45
- Просмотров: 120
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 M21U (21H1) установлено на 37.6% ПК, Windows 10 O20U на 34% ПК, а Windows 11 – на 4.8% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N19U, то их доля находится на уровне 14.1% и 3.9%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.3%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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