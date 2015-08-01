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Инсайдеры Windows 11 не могут установить новую версию Update Stack Package

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 18:10
  • Просмотров: 155

Две недели назад Microsoft представила функцию Update Stack Package для Windows 11 Dev Channel, которая была разработана для того, чтобы Microsoft могла «доставлять улучшения обновлений за пределами крупных обновлений ОС, таких как новые сборки».

Некоторые инсайдеры Windows сообщают о проблемах с установкой новой версии Update Stack Package.

Представитель Microsoft Джейсон Ховард заявил, что они активно исследуют эту проблему.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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