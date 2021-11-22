Microsoft выпустила сборку Windows 11 22504.1010
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- Категория: Windows 11
- Дата: 22-11-2021, 18:18
- Просмотров: 358
Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22504.1010 (KB5008697) для Dev Channel. Новая сборка не содержит ничего нового, так как это накопительное обновление, с помощью которого компания тестирует свой конвейер обслуживания. Эти обновления необходимы, чтобы гарантировать, что сборки могут быть предоставлены пользователям без каких-либо заметных проблем или сбоев.
Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования нашего конвейера обслуживания для сборок в Dev Channel.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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