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Microsoft делает образы виртуальной машины Windows 11 Enterprise доступными для VMWare, Hyper-V, VirtualBox и Parallels

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 15:26
  • Просмотров: 337

Microsoft немного упрощает работу администраторов корпоративной сети.

Компания сделала образы Windows 11 Enterprise доступными для множества виртуальных машин, включая VMWare, Hyper-V, VirtualBox и Parallels.

Образы включают:

• Window 11 Enterprise (оценка);
• Windows 10 SDK, версия 2004 (10.0.19041.0);
• Visual Studio 2019 (последняя версия по состоянию на 10/09/21) с включенными рабочими процессами UWP, .NET desktop и Azure, а также включает расширение Windows Template Studio;
• Visual Studio Code (последняя версия по состоянию на 10/09/21);
• Windows Subsystem for Linux включена с установленной Ubuntu;
• Режим разработчика включен;
• Приложение Windows Terminal установлено;

Виртуальная машина Windows 11 Enterprise истекает 9 января 2022 года.

Вы можете загрузить её здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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