Microsoft делает образы виртуальной машины Windows 11 Enterprise доступными для VMWare, Hyper-V, VirtualBox и Parallels
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 15:26
- Просмотров: 337
Microsoft немного упрощает работу администраторов корпоративной сети.
Компания сделала образы Windows 11 Enterprise доступными для множества виртуальных машин, включая VMWare, Hyper-V, VirtualBox и Parallels.
Образы включают:
• Window 11 Enterprise (оценка);
• Windows 10 SDK, версия 2004 (10.0.19041.0);
• Visual Studio 2019 (последняя версия по состоянию на 10/09/21) с включенными рабочими процессами UWP, .NET desktop и Azure, а также включает расширение Windows Template Studio;
• Visual Studio Code (последняя версия по состоянию на 10/09/21);
• Windows Subsystem for Linux включена с установленной Ubuntu;
• Режим разработчика включен;
• Приложение Windows Terminal установлено;
Виртуальная машина Windows 11 Enterprise истекает 9 января 2022 года.
Вы можете загрузить её здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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