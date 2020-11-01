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AdDuplex: Windows 11 установлена на 8.6% ПК

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 19:39
  • Просмотров: 122
AdDuplex: Windows 11 установлена на 8.6% ПК

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 M21U (21H1) установлено на 36.3% ПК, Windows 10 O20U на 31.8% ПК, а Windows 11 – на 8.6% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N21U, то их доля находится на уровне 11% и 3.7%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.3%.



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
onmsft.com
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